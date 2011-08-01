Excel’de bir çalışma kitabındaki sayfayı, başka bir çalışma kitabına nasıl kopyalayabiliriz, aktarabiliriz? Bunu düşündünüz mü? Diyelim ki, bir çalışma kitabındaki sayfayı, başka bir çalışma kitabına aktarmanız gerekiyor, nasıl yapabilirsiniz? Bu içeriğimizde sizlerle, Excel sayfayı bir diğer çalışma kitabına aktarma - kopyalama nasıl yapılır? iki ayrı yöntemle paylaşıyor olacağız.

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Excel Sayfayı Bir Diğer Çalışma Kitabına Aktarma Nasıl Yapılır?

Bunun için ilk adım olarak, iki Excel çalışma sayfasını küçük pencereler haline getirin ve yan yana hizalayın .

. Akabinde ise, taşımak istediğiniz sayfayı seçin ve CTRL tuşuna basılı tutun. Bu noktada, aşağıdaki daire içerisine aldığımız işaret belirdiğinde, CTRL tuşuna basılı tutmaya devam ederek, ilgili sayfayı fare ile bir diğer çalışma kitabına doğru sürükleyin.

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İlgili işlemden sonra, sayfanın bir diğer çalışma kitabına kopyalandığını - taşındığını görüyoruz.

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Bir diğer yöntem için ise; taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfanın üzerine gelip sağ tık yapın .

. Akabinde, açılan pencereden “Taşı veya Kopyala” seçeneğini tercih edin.

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Taşı veya Kopyala penceresinde, “Kitap” yazan bölümü açın.

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Buradan, sayfayı kopyalamak - aktarmak istediğiniz diğer çalışma kitabını seçin ve akabinde, “Kopya Oluştur” kutucuğunu işaretleyin. "Tamam" ile onaylayın.

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Bütün bu işlemlerden sonra, seçtiğiniz sayfanın, bir diğer çalışma kitabına aktarıldığını görebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Excel sayfayı bir diğer çalışma kitabına aktarma nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlerle, bu yönde izlemeniz gereken adımları paylaştık. Değerlendirmek isteyen Excel kullanıcıları için faydalı olmasını diliyoruz.