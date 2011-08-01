Excel’de iken, hücrelere girmiş olduğunuz metin verilerini dilerseniz altı çizgili bir şekilde yazabilmektesiniz. Bu içeriğimizde, Excel hücre metinlerini altı çizgili yazma nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.

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Excel Hücre Metinlerini Altı Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

Excel’de iken, altı çizgili yazmak istediğiniz metni işaretleyelim ilk adım olarak.

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Daha sonra, " Giriş " sekmesi aktif iken, üst menüden altı çizgili yazı simgesinin yanındaki aşağı ok tuşuna tıklayalım.

" sekmesi aktif iken, üst menüden yanındaki aşağı ok tuşuna tıklayalım. Buradan, eğer isterseniz altı çizgili, eğer isterseniz de altı çift çizgili seçeneğini tercih edebilirsiniz. Klavye kısayol tuşu olarak, metni altı çizgili yazmak istediğinizde, CTRL + Shift + A tuş kombinini kullanabilmektesiniz.

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Son olarak baktığınızda, metnin tercihlerimiz doğrultusunda, altı çizgili şekilde biçimlendirilmiş olduğunu görebilirsiniz. Hepsi, bu kadar.

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Bu içeriğimizde, Excel hücre metinlerini altı çizgili yazma nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istedik. Değerlendirmek isteyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.