Excel’de, hücrelere veri girişi yapar iken, satır veya sütunların bunun için yeterli genişlikte olmadığını görebiliriz. Yazmaya çalıştığınız bir metin hücre dışına taşabilir ve de bu durumda eğer Excel ile ilgili pek bilginiz yok ise, ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Excel satır yüksekliği ve sütun genişliği ayarlama nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.

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Excel Satır Yüksekliği ve Sütun Genişliği Ayarlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle Excel’e giriş yapalım ve hücre içerisine örnek bir veri girelim. Girdiğiniz veri hücre dışına taşar ise eğer, verinin bulunduğu sütunu işaretleyin. Sizlere verdiğimiz örnekte, A1 hücresine yazılı olan bir verinin, hücre dışına taştığını görebilirsiniz. Bu hücreyi genişletmek için, A sütununu işaretleyelim.

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İşaretleme yaptıktan sonra, fare ile sağ tık yapalım ve açılan listeden, ”Sütun Genişliği” yazan kısmı bulalım.

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Excel’in varsayılan sütun genişliği, 8,43 değerindedir. Biz ise, verinin uzunluğuna göre daha yüksek bir değer girelim. Hemen aşağıdaki örnekte de göreceksiniz.

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Sütun genişliği için bir değer girdikten sonra, hücrenin genişlediğini görebilirsiniz. Böylelikle hücre içerisine girmiş olduğumuz veri, dışarıya taşmış bir şekilde görünmeyecek.

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Satır yüksekliği için ise, satırları işaretleyelim ve de işaretlemeden sonra sağ tık yaparak, “Satır Yüksekliği” yazan kısmı bulalım.

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Satır yüksekliği için bir değer girelim ve Tamam butonu ile onaylayalım.

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Son olarak ise, sütun genişliğinin ve satır yüksekliğinin tercihlerimiz doğrultusunda değişmiş olduğunu görüyoruz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde sizlerle, Excel satır yüksekliği ve sütun genişliği ayarlama nasıl yapılır? detayları ile paylaşmak istedik. Faydalı olmasını diliyoruz. Sizler de, hücre içerisine girmek istediğiniz verilerin boyutuna göre, satır yüksekliğini ve sütun genişliğini dilediğiniz boyutta ayarlayarak, Excel’i isteğiniz ölçüde kullanabilirsiniz.