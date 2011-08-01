Excel Sık Kullanılan Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?

Excel’de hesaplama, tablolama vb. işlemler yaparken, formüllerden yararlandığımız gibi klavye kısayol tuşlarına da ihtiyaç duyarız. İşlemleri daha kolay ve daha hızlı yapabilmek için, Excel’de klavye kısayol tuşlarını bilmek önem arz etmektedir. Bu içeriğimizde ise sizlerle, Excel klavye kısayolları nelerdir? paylaşıyor olacağız.

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Klavye kısayolları, kısayoldan Excel üzerinde çalışabilmemize olanak sağlar. Oluşturulan klavye kısayol komutlarını iyi anlamak ve uygulamak önemlidir.

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Örneğin; kısayollardaki (+) işareti, tuşlara aynı anda basmanız gerektiğini ifade eder. Örneğin, kopyalama yapmak istediğinizde CTRL tuşuna basılı tutarak, aynı anda C tuşuna basmanız gerekir. (CTRL + C)

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Kısayollarda gördüğünüz virgül (,) işareti ise, sırasıyla ilgili tuşlara basmanız gerektiğini ifade eder. Örneğin, hücreye kenarlık eklemek istediğinizde ALT + Ş tuşuna aynı anda bastıktan sonra, ardı ardına KK tuşuna basmanız gerekir. (ALT + Ş, KK) Burada virgül, KK tuşlarının hemen önceki tuştan bağımsız olduğunu ifade eder. Peki, sık kullanılan klavye kısayolları nelerdir? İşte sık kullanılan, işlerimizi kolaylaştıran o klavye kısayolları!

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Geri Al: CTRL + Z

İleri Al: CTRL + Y

Kaydet: CTRL + S

Kes: CTRL + X

Yapıştır: CTRL + V

Kopyala: CTRL + C

Metni Kalınlaştır: CTRL + B

Metni İtalik Yap: CTRL + T

Metni Altı Çizili Yap: CTRL + Shift + A

Tümünü Seç: CTRL + A

Satırı Gizle: CTRL + 9

Sütunu Gizle: CTRL + 0

Bul: CTRL + F

Bul ve Değiştir: CTRL + H

Topla: CTRL + M

Yazdır: CTRL + P

Hücre içi Temizleme: Delete

Farklı Kaydet: F12

Giriş Sekmesine Git: ALT + H

Ekle Sekmesine Git: ALT + N

Sayfa Düzeni Sekmesine Git: ALT + P

Görünüm Sekmesine Git: ALT + W

Veri Sekmesine Git: ALT + A

Bütün Satırı Seç: Shift + Space

Satırı veya Sütunu Sil: CTRL + -

Formülü Bütün Sütuna Uygula: CTRL + D

Seçili Hücreleri Birleştir ve Ortala: ALT + H + M + C

Diğer Veri Girişlerini Göster: ALT + Aşağı Yön Tuşu

En Alt Satıra Git: CTRL + Aşağı Yön Tuşu

En Üst Satıra Git: CTRL + Yukarı Yön Tuşu

Satırın En Soluna Git: CTRL + Sol Yön Tuşu

Satırın En Sağına Git: CTRL + Sağ Yön Tuşu

Çalışma Kitabını Kapat: CTRL + W

Çalışma Kitabını Aç: CTRL + O

Yeni Dosya Aç: CTRL + ALT + N

Bütün Sütunu Seç: CTRL + Space

A1 Hücresine Git: CTRL + Home

Seçili Hücre Düzenle: F2

İşlev Ekle: Shift + F3

Geçerli Saati Gir: CTRL + Shift + İki Nokta (:)

Geçerli Tarihi Gir: CTRL + Shift + Noktalı Virgül (;)

Sütun Grafiği Oluştur: F11

Hücre Verisini Ortala: ALT + H, A, C

Menüyü Aç: Shift + F10

Geliştiriciyi Aç: ALT + A + C

Kenarlık Ekleme: ALT + Ş, KK

Dolgu Rengini Seçme: ALT + Ş, 4

Gözden Geçir Sekmesini Açma: ALT + R

Şeridi Genişletme/Şeridi Daraltma: CTRL + F1

Seçili Hücreye Kenarlık Ekleme: CTRL + Shift + &

Seçili Hücre Kenarlık Kaldırma: CTRL + Shift + Alt Çizgi (_)

Yazım Denetimi Yapma: F7

Genişletme Modu Açma: F8

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Excel sık kullanılan klavye kısayolları nelerdir? bu içeriğimizde, faydalı olması adına bu konuyla ilgili bir yazı hazırlamak istedik. Excel’de işlem yapar iken, bu kısayolları bilmeniz oldukça faydalı olabilir.