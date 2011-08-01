Excel ile ilgili yazı dizimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Excel yazı tipi ve boyutu değiştirme nasıl yapılır? adım adım aktarıyor olacağız. Excel’de iken, varsayılan olarak ayarlanmış olan Calibri yazı tipini ve de 11 olan yazı boyutunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Excel Yazı Tipi ve Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Excel’e giriş yapıyoruz ve üst kısımdan, “Dosya” menüsünü açıyoruz.

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Buradan, “Seçenekler” bölümüne geçiş yapıyoruz.

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Bir sonraki adımda, “Genel” kategorisini görüntülüyoruz.

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Genel kategorisinde, “Bunu varsayılan yazı tipi olarak kullan” ve “Yazı tipi boyutu” kısımlarından, yazı tipini ve boyutunu değiştirebiliriz.

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Örnek bir yazı tipi seçiyoruz.

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Örnek bir yazı tipi boyutu seçiyoruz.

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Son olarak ise, “Yazı tipi değişikliklerinin etkili olması için lütfen Microsoft Excel uygulamasını kapatın ve yeniden başlatın.” yazılı bildirim penceresindeki “Tamam” butonuna tıklıyoruz.

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Bu işlemden sonra, Excel kapatılacaktır ve siz tekrar Excel’i açtığınızda, yazı tipi ve yazı boyutunun tercihleriniz doğrultusunda değişmiş olduğunu göreceksiniz. Hepsi bu kadar…

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Excel yazı tipi ve yazı boyutu değiştirme nasıl yapılır? sizlerle bu yazımızda, bu konuya dair bilgileri aktarmak istedik. Excel’de varsayılan olarak yazı tipi ve yazı boyutunu değiştirmek istiyor iseniz, ilgili adımları takip ederek, bunu yapabilirsiniz. Bu kadar kolay…