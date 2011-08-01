Excel’de kılavuz çizgilerinin rengini eğer ister isek değiştirebilmemiz mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel kılavuz çizgilerinin rengi nasıl değiştirilir? izlemeniz gereken adımları aktarıyor olacağız.

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Excel’de, kılavuz çizgilerini renklendirebilmek için, aşağıdaki yöntemleri takip etmeniz, bu yönde yeterli olacaktır.

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Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, Excel üst menüden, “Dosya” bağlantısına tıklayalım.

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Daha sonrasında ise, “Seçenekler” bölümüne göz atalım.

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Geldiğimiz sayfada, sol menüden, “Gelişmiş” sekmesine geçiş yapalım.

Gelişmiş sekmesinde, aşağıya doğru iniş yaparak, “Kılavuz çizgisinin rengi” adlı özelliği bulalım.

Kılavuz rengini, buradan, dilediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz, tercih tamamen sizin.

Son olarak, seçtiğimiz rengin, kılavuz çizgilerinde nasıl göründüğüne bir bakalım. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle, Excel kılavuz çizgilerinin rengi nasıl değiştirilir? detaylarıyla paylaşmaya gayret gösterdik. Değerlendirmek isteyen Excel kullanıcıları için, faydalı bir içerik olmasını temenni ediyoruz.