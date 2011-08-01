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Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 17:20 - Tarih: 14 Ocak 2024 - Yorum: 0

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Microsoft ExcelExcel’de kılavuz çizgilerinin rengini eğer ister isek değiştirebilmemiz mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel kılavuz çizgilerinin rengi nasıl değiştirilir? izlemeniz gereken adımları aktarıyor olacağız.

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Excel’de, kılavuz çizgilerini renklendirebilmek için, aşağıdaki yöntemleri takip etmeniz, bu yönde yeterli olacaktır.

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Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir?

  • Öncelikle, Excel üst menüden, “Dosya” bağlantısına tıklayalım.

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Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir? - 1

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  • Daha sonrasında ise, “Seçenekler” bölümüne göz atalım.

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Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir? - 2
  • Geldiğimiz sayfada, sol menüden, “Gelişmiş” sekmesine geçiş yapalım.
Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir? - 3
  • Gelişmiş sekmesinde, aşağıya doğru iniş yaparak, “Kılavuz çizgisinin rengi” adlı özelliği bulalım.
Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir? - 4
  • Kılavuz rengini, buradan, dilediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz, tercih tamamen sizin.
Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir? - 5
  • Son olarak, seçtiğimiz rengin, kılavuz çizgilerinde nasıl göründüğüne bir bakalım. Hepsi bu kadar…
Excel Kılavuz Çizgilerinin Rengi Nasıl Değiştirilir? - 6

Bu içeriğimizde sizlerle, Excel kılavuz çizgilerinin rengi nasıl değiştirilir? detaylarıyla paylaşmaya gayret gösterdik. Değerlendirmek isteyen Excel kullanıcıları için, faydalı bir içerik olmasını temenni ediyoruz.


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