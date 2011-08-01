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Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 21:50 - Tarih: 27 Ağustos 2023 - Yorum: 0

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Microsoft ExcelExcel üzerinde bir çalışma hazırlarken, muhakkak görsel eklemeler de yapabiliyoruz. Ya da bazen Excel’in editör araçlarını kullanarak görselleri düzenleyebiliyoruz. Ancak Excel’de düzenlediğimiz ya da bıraktığımız görselleri dışarıya aktarmak istediğimizde, bu bir problem olabiliyor. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel’den resimleri dışarıya aktarma nasıl yapılır? detaylarıyla paylaşıyor olacağız.

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Dilerseniz tek tek dilerseniz de tek seferde bütün resimleri dışarıya aktarabilmek için, aşağıdaki adımları takip etmeniz bu yönde yeterli olacaktır. Biz sizlerle her iki yöntemi de paylaşıyor olacağız, tercih tamamen sizindir!

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Excel Resimleri Tek Tek Dışarı Aktarma

  • Öncelikle, Excel çalışma tablosunda, dışarıya jpeg, png vb. dosya adlarıyla kaydetmek istediğimiz örnek bir görsel ekleyelim ve akabinde görselin üzerine sağ tıklayıp, “Kopyala” seçeneğini aktif edelim.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 1
  • Daha sonra, bilgisayarımızda bulunan Paint resim düzenleyici aracını açalım.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 2
  • Paint’i açtıktan sonra, boş alana sağ tık yapalım ve “Yapıştır” seçeneğini tercih edelim. Ctrl + V tuş kombinasyonu ile de görseli yapıştırabilirsiniz.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 3
  • Dışarı aktarmak istediğimiz görseli boş alana yapıştırdıktan sonra, sol üst köşedeki, işaretlediğimiz dosya simgesine tıklayalım.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 4
  • Açılan menüden, “Kaydet” seçeneğini tercih edelim ve ilgili görseli PNG, JPG ya da JPEG dosya uzantılarını kullanarak dışarı aktaralım. Hepsi bu kadar.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 5

Excel Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarı Aktarma

Ancak, Excel’de birden fazla görseli dışarı aktarmak istiyor iseniz eğer, bunun için tek tek uğraşmak yerine, aşağıdaki yöntemi uygulamanızı tavsiye ederiz.

  • İlk önce, görsellerin bulunduğu Excel çalışma dosyasını açalım ve akabinde, sol üst köşedeki “Dosya” sekmesine tıklayalım.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 6
  • Daha sonra, açılan menüde, “Farklı Kaydet” seçeneğini tercih edelim.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 7
  • Devam edelim ve oluşturacağımız dosyayı bilgisayarda kaydetmek için, “Gözat” bağlantısını açalım.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 8
  • Örneğin indirilenler kısmına, oluşturacağımız dosyayı kaydedelim ancak dosyayı kaydeder iken, “Kayıt türü” kısmını değiştirmemiz gerekecek. Excel çalışması içerisinde bulunan bütün görselleri tek bir seferde dışarıya aktarabilmemiz için, çalışmayı “Web Sayfası” türüyle kaydedeceğiz.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 9
  • Bunun için devam edelim yine ve kayıt türü kısmını görüntüleyelim, akabinde “Web Sayfası” seçeneğini bulalım.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 10
  • Son olarak kontrol edelim! Kayıt türü kısmının Web Sayfası olması gerekiyor, kontrolü tamamladıktan sonra, “Kaydet” butonu ile Excel çalışma dosyamızı kaydedelim.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 11
  • Dosyayı kaydettiğimiz yere geldiğimizde, Excel dosyası ve içerisinde bulunan bütün görsellerin tek bir dosya şeklinde dışarıya aktarıldığını görüyoruz. Bu dosyanın içerisine girerek, Excel çalışmasında bulunan bütün görsellerinize ulaşabilirsiniz. Hepsi bu kadar.
Excel Resimleri Dışarıya Aktarma Nasıl Yapılır? Tek Seferde Tüm Resimleri Dışarıya Aktarma - 12

Bu içeriğimizde sizlerle, Excel resimleri dışarıya aktarma nasıl yapılır? Excel’de tek seferde tüm resimleri dışarı aktarma nasıl yapılır? sorularını yanıtladık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını arzu ediyoruz.


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