Excel tablosunda diyelim ki bir liste düzenliyorsunuz ve listedeki kelimeler yanlış yazılmış. Bunu tek tek düzenlemek yerine çok kısa bir formül ile toplu bir şekilde düzenleyebilir, kelimelerin büyük, küçük harf dilbilgisi uyumunu dikkate alarak yeniden revize edebilirsiniz. Bu içeriğimizde Excel tablosunda liste adı düzenleme nasıl yapılır? Metin düzenleme nasıl yapılır? adım adım sizlere de gösteriyor olacağız.

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Excel Tablosunda Liste Adı Düzenleme Nasıl Yapılır? Metin Düzenleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, bir Excel tablosu oluşturalım ve akabinde yazımı yanlış örnek bir liste hazırlayalım.

Sonrasında, isimleri tek tek düzenlemek yerine örneğin, listenin ilk satırındaki kelimenin karşısına bir alan açalım. Formülü bu kısma yazacağız. Excel tablosunda, bizim örneğimizdeki satırın ismi A2’dir. A2 satırından başlayarak, A7 satırına kadar, yanlış yazılmış kelimeleri düzenleyeceğiz.

İlk satırın hemen yanındaki satıra şu formülü ekleyelim: =KIRP(YAZIM.DÜZENİ(

Formülü ekledikten hemen sonra, fareyi ilk satırın üzerine (A2) getirip bir kez tıklayalım. Formülün içine, satırın adının otomatik olarak yazıldığını göreceksiniz.

Formüle satır ismi eklendikten hemen sonra iki tane kapalı parantez işareti koyalım.

Sonuç olarak formülümüz tam olarak aşağıdaki gibi olacak. Yani “ =KIRP(YAZIM.DÜZENİ(A2)) ” şeklinde olacak. Formülü tam olarak eklediğinizden emin olduktan sonra “Enter” tuşuna basın.

İlk satırı artık düzenledik. Şimdi sıra, diğer satırları da düzenlemekte…

Bu listenin tamamını düzenleyebilmek, ilk satıra yazdığımız formülü bütün satırlara kopyalamak için, fare ile düzenlemiş olduğumuz satırın hemen köşesine gelelim ve fare ile basılı tutarak, çerçeveyi aşağıya doğru, listedeki son ismin bulunduğu satıra kadar sürükleyelim.

Son satıra kadar çerçeveyi sürükleyip bırakalım.

Sonuç olarak, bütün yanlış yazılan kelimelerin düzeltilmiş olduğunu görüyoruz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde, Excel tablosunda liste adı düzenleme nasıl yapılır? Metin düzenleme nasıl yapılır? detaylı bir örnek üzerinden sizlere açıklamak istedik. Dileriz faydalı bir yazı olmuştur. Excel kullanırken, bu pratik formülü kullanarak metin düzenleme yapabilir, işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.