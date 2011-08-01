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Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:36 - Tarih: 13 Temmuz 2023 - Yorum: 0

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Microsoft ExcelExcel, biliyorsunuz ki yoğun olarak kullanılan bir elektronik tablolama programıdır. Excel üzerinde birçok işlem yapabilmek mümkündür. Örneğin eğer istersek, Excel tablosuna eklediğimiz görsellerin arka planını kaldırabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel tablosunda resmin arka planını kaldırma nasıl yapılır? detayları ile gösteriyor olacağız.

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Excel çalışma tablosuna görsel eklemek istiyor ancak görselin arka planını kaldırmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.

Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle örnek bir Excel çalışma tablosu oluşturalım ve akabinde üst menüden “Ekle” sekmesini aktifleştirelim.
Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edelim ve “Resimler” kısmını kullanarak bilgisayardan bir resim ekleyelim.
Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır? - 2
  • Resmi ekledikten sonra, arka planı kaldırmak için “Resim Araçları > Biçim” sekmesinde iken, hemen sol üst köşedeki “Arka Planı Kaldır” butonuna tıklayalım.
Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır? - 3
  • Arka planı kaldırdıktan sonra, değişiklikleri kaydetmek için, “Değişiklikleri Koru” bağlantısına tıklayalım.
  • Eğer resmin etrafındaki kaldırılmayan alanları da kaldırmak isterseniz, yine bu menüden “Kaldırılacak Alanları İşaretle” özelliğini kullanarak, mouse ile resmin kaldırılmayan kısımlarını işaretleyip, kaldırabilirsiniz.
Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır? - 4
  • Değişiklikleri koru özelliğini aktifleştirdikten sonra, elde ettiğimiz sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili görseli dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır? - 5

Bu içeriğimizde sizlerle, Excel tablosunda resim arka planı kaldırma nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya gayret ettik. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olmasını arzu ediyoruz.


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