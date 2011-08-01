Excel, biliyorsunuz ki yoğun olarak kullanılan bir elektronik tablolama programıdır. Excel üzerinde birçok işlem yapabilmek mümkündür. Örneğin eğer istersek, Excel tablosuna eklediğimiz görsellerin arka planını kaldırabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel tablosunda resmin arka planını kaldırma nasıl yapılır? detayları ile gösteriyor olacağız.

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Excel çalışma tablosuna görsel eklemek istiyor ancak görselin arka planını kaldırmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.

Excel Tablosunda Resmin Arka Planını Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle örnek bir Excel çalışma tablosu oluşturalım ve akabinde üst menüden “Ekle” sekmesini aktifleştirelim.

Devam edelim ve “Resimler” kısmını kullanarak bilgisayardan bir resim ekleyelim.

Resmi ekledikten sonra, arka planı kaldırmak için “Resim Araçları > Biçim” sekmesinde iken, hemen sol üst köşedeki “Arka Planı Kaldır” butonuna tıklayalım.

Arka planı kaldırdıktan sonra, değişiklikleri kaydetmek için, “ Değişiklikleri Koru ” bağlantısına tıklayalım.

” bağlantısına tıklayalım. Eğer resmin etrafındaki kaldırılmayan alanları da kaldırmak isterseniz, yine bu menüden “Kaldırılacak Alanları İşaretle” özelliğini kullanarak, mouse ile resmin kaldırılmayan kısımlarını işaretleyip, kaldırabilirsiniz.

Değişiklikleri koru özelliğini aktifleştirdikten sonra, elde ettiğimiz sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili görseli dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Excel tablosunda resim arka planı kaldırma nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya gayret ettik. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olmasını arzu ediyoruz.