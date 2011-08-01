Excel kullanırken, kılavuz çizgileri, oluşturulan elektronik tablolarının, çalışma kitaplarının ve bölümlerinin hücre sınırlarını belirlememize yardımcı olur. Ancak dilersek, bu kılavuz çizgilerini kaldırabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel kılavuz çizgileri nasıl kaldırılır? Basit bir anlatımla paylaşmak istiyoruz.

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Excel Kılavuz Çizgileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Excel çalışma sayfasını açıyoruz ve üst menüden, “Görünüm” sekmesine tıklıyoruz.

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Akabinde ise, “Kılavuz çizgileri” kutucuğundaki onay işaretini kaldırıyoruz.

Son olarak baktığımızda, kılavuz çizgilerinin kaldırılmış olduğunu görebiliriz.

Sizlerle bu yazımızda, Excel kılavuz çizgileri nasıl kaldırılır? hakkında izlemeniz gereken adımları, detayları ile aktardık. Faydalı olmasını diliyoruz.