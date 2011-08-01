Excel, office programları arasında sıklıkla kullanılan bir tablolama programıdır ve varsayılan olarak yeşil vurgulu beyaz tema rengine sahiptir. Ancak eğer diler isek, Excel’in tema rengini değiştirebilmemiz mümkündür. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel tema rengi değiştirme nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız.

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Excel, Word vb. office programlarından herhangi birisinin tema rengini değiştirdiğimizde, diğerlerinin de tema rengi değişmiş olacaktır. Peki, bunu nasıl yapacağız?

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Excel Çalışma Kitabı Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Excel çalışma kitabını açalım ve akabinde ise, üst menüden “Dosya” sekmesine giriş yapalım.

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Devam edelim ve bir sonraki adımda, “Hesap” seçeneğini tercih edelim.

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Burada, “Office Teması” bölümünden, tema rengini değiştirebiliriz.

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Excel tema rengini değiştirebilmek için, “Renkli - Koyu Gri - Beyaz” seçeneklerinden birini tercih edebiliriz. Kullandığınız Office sürümüne göre, temanızda daha fazla veya daha farklı tema rengi seçenekleri olabilir, belirtelim.

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Örneğin, koyu gri tema rengi seçeneğini tercih ettiğimizde, Excel çalışma kitabının koyu gri olduğunu göreceğiz.

Bu yazımızda, Excel tema rengi değiştirme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmaya özen gösterdik. Tema rengini değiştirebilmek için, Office tema rengini değiştirmemiz gerekir, bunun sonucunda Office programlarının (örneğin Word, Powerpoint vb.) tema rengi de değişmiş olacaktır, bilginiz olsun.