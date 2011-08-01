Excel ile ilgili yazı dizimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Excel çalışma kitabı ve sayfa kavramları nelerdir? bu konu hakkındaki bilgileri sizlere aktarmış olacağız. Excel’e yeni başlayanlar için; çalışma kitabı ve sayfa kavramları ne işe yarar? merak etmiş olabilirsiniz. Excel’i oluştururken, karşımıza çalışma kitabı kavramı çıkar. Bir çalışma kitabı oluşturduğumuzda ise, sayfalar ile karşılaşırız. Bu iki kavram ne anlama gelmektedir? dilerseniz, hemen anlatmaya başlayalım istiyoruz.

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Excel Çalışma Kitabı ve Sayfa Kavramları Nedir?

Öncelikle, Excel’i açalım ve “Boş çalışma kitabı” bölümüne tıklayalım. Böylelikle Excel üzerinde çalışmaya başlayabileceğiz.

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Excel’de veri girişi yapacağınız her dosya, “Çalışma Kitabı” olarak adlandırılır. Microsoft Word gibi düşünebilirsiniz. Örneğin; Word üzerinde oluşturduğunuz her dosya, “Belge” adıyla kaydedilir. Aynı mantık, Excel üzerinde de aynıdır. Bütün verilerinizi, Excel’in, “Çalışma Kitabı” adını verdiği alan üzerinde işleyebileceksiniz. Çalışma Kitabı kavramı, Excel’in oluşturmamıza izin verdiği her yeni dosyanın varsayılan adıdır.

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Ve elbette, oluşturduğumuz Çalışma kitabı, “Kitap1” olarak, Excel tarafından adlandırılır. İkinci bir çalışma kitabı oluşturur iseniz, o dosyanın ismi ise, “Kitap2” olacaktır. Çalışma kitabının ismini, hemen ilgili ekranın üst kısmında görebilirsiniz.

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Her çalışma kitabının içerisinde, veri girişi yapacağınız sayfalar bulunur. Bu sayfalar, sol alt kısımda, “ Sayfa1 ” ile başlar ve yeni bir sayfa oluşturmak ister iseniz, “+” simgesine tıklamanız yeterlidir.

” ile başlar ve yeni bir sayfa oluşturmak ister iseniz, “+” simgesine tıklamanız yeterlidir. Bir çalışma kitabında, farklı farklı sayfalar oluşturup, her sayfada ayrı veri girişi yapabilirsiniz, sayfa kavramı buradan gelir, ancak oluşturabileceğiniz sayfaların sayısı 255 ile sınırlıdır. Yani, Excel en fazla 255 adet sayfa oluşturmanıza izin verecektir.

“Sayfa” kavramı; Excel içerisinde farklı bölümler oluşturup, bu bölümlere ayrı işlemler yapmanızı sağlayan bir özellik olarak açıklanabilir. Excel’i tıpkı 255 sayfalık bir kitap gibi düşünebilirsiniz - oluşturduğunuz her sayfa ise, o kitaba ait bir sayfa olacaktır; Sayfa1 - Sayfa2 - Sayfa3 … şeklinde birden fazla sayfa oluşturabilirsiniz.

- - … şeklinde birden fazla sayfa oluşturabilirsiniz. Diyelim ki, birden fazla sayfa oluşturdunuz. Oluşturduğunuz sayfaya geldiğinizde, ilgili sayfanın belirgin bir renkte olduğunu göreceksiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Excel çalışma kitabı ve sayfa kavramları nelerdir? Ne işe yarar? bilgi paylaşımında bulunmaya özen gösterdik. Excel ile ilgi içeriklerimize devam edeceğiz.