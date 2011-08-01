Excel üzerinde önemli bilgiler oluşturduğunuzda, bir başkasının o dosyaya erişim sağlayamaması için, ilgili çalışma kitabını parola ile korumayı düşünebilirsiniz. Böylelikle hiç kimse, şifre ile korumaya aldığınız Excel dosyasını açamayacak ve sizler de dosyalarınızı güvenle muhafaza edebileceksiniz. Bu içeriğimizde Excel dosya şifreleme nasıl yapılır? Excel parola koyma nasıl yapılır? detayları ile aktarıyor olacağız.

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Excel Çalışma Kitabı Şifreleme Nasıl Yapılır? Excel Parola Koyma

Öncelikle, şifrelemek istediğimiz herhangi bir Excel çalışma kitabını açalım ve akabinde, üst menüden, “Dosya” bölümüne giriş yapalım.

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Devam edelim ve “Bilgi” penceresini görüntüleyelim.

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Bilgi ekranında iken, “Çalışma Kitabını Koru” seçeneğini tercih edelim.

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Excel dosyasını şifrelemek için, “Parola ile Şifrele” seçimini yapalım.

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Soldaki ilk ekranda, öncelikle bir parola belirleyip girelim ve akabinde ise "Tamam" butonu ile onaylayalım. İkinci, “Parolayı Onayla” ekranında ise, aynı parolayı tekrar girelim ve yeniden Tamam butonu ile işlemleri tamamlayalım.

Son olarak, ilgili dosyayı, Dosya > Bilgi talimatlarını izleyerek kontrol ettiğimizde, parola ile korunduğunu görüyoruz. Artık şifreyi girmeden ilgili dosyayı açamayacaksınız. Bu nedenle de, dosyanız korunuyor olacak ve sizden başka kimse dosyaya erişim sağlayamayacak.

Bu yazımızda sizlerle, Excel dosya şifreleme nasıl yapılır? Excel parola koyma nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları aktarmaya çalıştık. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olmasını diliyoruz.