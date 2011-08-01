Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

UpNote'ta "Bağlantı" Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 13:21 - Tarih: 14 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote uygulaması ile ilgili faydalı içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. UpNote, notlarınızı daha düzenli ve etkileşimli hâle getirmek için bağlantı (link) ekleme özelliği de sunmaktadır. Bu sayede ise dilediğiniz web sitelerine ait linkleri notlarınıza eklemeniz mümkündür. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

1) Bağlantı vermek istediğiniz metni seçin.

2) Altta yer alan biçimlendirme menüsündeki "Bağlantı ekle" ikonuna tıklayın.

UpNote - Bağlantı Ekleme

3) Ardından, metnin altında açılan kutucuğa ilgili bağlantıyı yapıştırmanız yeterlidir. Bu şekilde, seçtiğiniz metin tıklanabilir hâle gelecektir.

UpNote - Bağlantı (Link) Ekleme

Sonuç olarak, UpNote'ta bağlantı ekleme işlemi oldukça kolaydır. Bu özelliği kullanarak notlarınızı etkileşimli hâle getirebilirsiniz.


