UpNote uygulaması ile ilgili faydalı içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. UpNote, notlarınızı daha düzenli ve etkileşimli hâle getirmek için bağlantı (link) ekleme özelliği de sunmaktadır. Bu sayede ise dilediğiniz web sitelerine ait linkleri notlarınıza eklemeniz mümkündür. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

UpNote'ta "Bağlantı" Nasıl Eklenir?

1) Bağlantı vermek istediğiniz metni seçin.

2) Altta yer alan biçimlendirme menüsündeki "Bağlantı ekle" ikonuna tıklayın.

3) Ardından, metnin altında açılan kutucuğa ilgili bağlantıyı yapıştırmanız yeterlidir. Bu şekilde, seçtiğiniz metin tıklanabilir hâle gelecektir.

Sonuç olarak, UpNote'ta bağlantı ekleme işlemi oldukça kolaydır. Bu özelliği kullanarak notlarınızı etkileşimli hâle getirebilirsiniz.