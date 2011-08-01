UpNote uygulaması ile yapılacaklar listesi oluşturmak mümkündür. Uygulama, görevlerinizi kutucuklarla düzenlemenize, ilerlemenizi görsel olarak takip etmenize ve tamamladığınız maddeleri işaretlemenize olanak tanımaktadır. Böylece hem kişisel hem de profesyonel planlamalarınızı tek bir yerde toplamak mümkündür. Peki, UpNote'ta yapılacaklar listesi nasıl oluşturulur? Dilerseniz, adım adım anlatalım.

UpNote'ta "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur?

İlk olarak, UpNote'u açın ve yeni bir not oluşturun. Açılan not sayfasına bir kez tıklayın ve alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Yapılacaklar Listesi" adlı ikona tıklayın. Not sayfasında bir kutucuk çıkacaktır. Bu kutucuk sayesinde yapılacaklar listenizi oluşturabilirsiniz. Her "Enter" tuşuna bastığınızda ise, yeni satırda otomatik olarak yeni bir kutucuk oluşturulacaktır.

Bir görevi tamamladığınızda ise kutucuğa tıklayarak onu tamamlanmış olarak işaretleyebilirsiniz. UpNote, tamamlanan görevleri gri renkle gösterir ve bu da listenin görsel açıdan daha düzenli olmasını sağlar.

Sonuç olarak, UpNote sadece not tutmak için değil, günlük planlama ve iş yönetimi için de etkili bir uygulamadır. Basit arayüzü ve kullanışlı yapılacaklar listesi özelliği sayesinde görevlerinizi daha verimli yönetebilir, günlük motivasyonunuzu artırabilirsiniz.