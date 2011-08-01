UpNote, not düzenine önem veren kullanıcılar için oldukça esnek bir yapı sunar. Notlarınızı tarih, başlık veya düzenleme zamanına göre sıralayabilir, kendi çalışma tarzınıza en uygun düzeni kolayca oluşturabilirsiniz. Peki UpNote'ta notların sıralama düzeni nasıl değiştirilir? Adım adım göz atalım.

UpNote'ta Notların "Sıralama Düzeni" Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle, sıralamasını değiştirmek istediğiniz notların yer aldığı not defterine girin.

2) Not defterine girdikten sonra, üst menüde yer alan üç yatay çizgi simgesine tıklayın. Açılır menüde yer alan "Notların sıralaması" adlı sekmeye tıklayın.

3) Karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu pencere ile birlikte notlarınızın sıralamasını aşağıdaki seçenekler doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Oluşturulma Tarihi : Notlar en eski veya en yeni olacak şekilde sıralanabilir.

: Notlar en eski veya en yeni olacak şekilde sıralanabilir. Değiştirilme Tarihi : Notlar değiştirilme tarihine göre en eski veya en yeni olacak şekilde sıralanabilir.

: Notlar değiştirilme tarihine göre en eski veya en yeni olacak şekilde sıralanabilir. Başlık : Notlar alfabetik olarak A'dan Z'ye veya Z'den A'ya düzenlenebilir.

UpNote'ta notların sıralama düzenini değiştirmek, not düzeninizi daha verimli hâle getirir. Basit ama etkili bu özellik sayesinde, aradığınız notlara daha hızlı ulaşabilir ve çalışma ortamınızı kişiselleştirebilirsiniz. Günlük kullanımda bu ayarları optimize etmek, hem zaman kazandırır hem de notlarınız için daha profesyonel bir düzen yaratmanıza yardımcı olur.