UpNote'ta Notlar "Hızlı Erişim" Menüsüne Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 17:04 - Tarih: 05 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote, sade tasarımı ve güçlü not düzenleme özellikleriyle öne çıkan bir not alma uygulamasıdır. Günlük notlar, projeler ya da aklınıza gelen fikirler arasında hızlı geçiş yapmak istiyorsanız, Hızlı Erişim menüsü bu konuda size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu yazımızda, UpNote'ta notları hızlı erişim bölümüne ekleme adımlarını anlatıyor olacağız.

UpNote'taki "Hızlı Erişim" Menüsü Nedir?

UpNote'un Hızlı Erişim bölümü, sık kullandığınız veya anında ulaşmak istediğiniz notları eklemek isteyebileceğiniz bir alandır. Sol menüde yer alan bu bölüm sayesinde her defasında arama yapmak zorunda kalmaz, sabitlediğiniz notlara ise tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1) UpNote'u açın ve Hızlı Erişim'e eklemek istediğiniz notunuza tıklayın.

2) Notun üst kısmında yer alan "Hızlı Erişim" simgesine tıklayın.

UpNote - Hızlı Erişim

Bu şekilde, ilgili notunuz sol menüdeki Hızlı Erişim adlı bölüme eklenmiş olacaktır.

UpNote'un hızlı erişim özelliği, notlar arasında kaybolmadan önemli notlarınıza anında erişmenizi sağlar. Bu özelliği kullanarak, dilediğiniz notunuzu aramak yerine, sol menüden hemen ulaşabilirsiniz.


