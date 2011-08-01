UpNote uygulamasına yönelik bir önceki içeriğimizde sizler için, upnote kapak fotoğrafı değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiştik. Bugün ise sizlerle, upnote özel kapak fotoğrafı yükleme nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. UpNote oldukça özelleştirilebilir bir uygulama. Yani not defterilerinizi daha da kişiselleştirebilmeniz için özellikler mevcut durumda. Bu bağlamda, özel kapak fotoğrafı yüklemek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: macOS "UpNote" Yeni Not Defteri Nasıl Oluşturulur?

macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Nasıl Yüklenir?

1) Öncelikle uygulamaya giriş yapalım.

2) Akabinde Not Defterleri bölümünde yer alan ilgili not defterinizin sağ tarafındaki üç nokta (...) butonuna tıklıyoruz.

3) Burada açılan sekmelerde yer alan "Düzenle" sekmesine tıklayalım.

4) Kapak başlığının yanında yer alan artı (+) butonuna tıklıyoruz. Akabinde özel kapak fotoğrafımızı seçelim.

5) Güncelle butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, upnote özel kapak fotoğrafı yüklemek nasıl yapılır, bu yöndeki ilgili adımları paylaşmış olduk. Uygulamayı kendinize göre, daha da kişisel bir hâle getirmek adına, not defterleriniz için ayrı ayrı özel kapak fotoğrafı belirlemek adına, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.