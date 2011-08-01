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macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Nasıl Yüklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:02 - Tarih: 29 Haziran 2023 - Yorum: 0

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Apple macOS UpNote UygulamasıUpNote uygulamasına yönelik bir önceki içeriğimizde sizler için, upnote kapak fotoğrafı değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiştik. Bugün ise sizlerle, upnote özel kapak fotoğrafı yükleme nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. UpNote oldukça özelleştirilebilir bir uygulama. Yani not defterilerinizi daha da kişiselleştirebilmeniz için özellikler mevcut durumda. Bu bağlamda, özel kapak fotoğrafı yüklemek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: macOS "UpNote" Yeni Not Defteri Nasıl Oluşturulur?

macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Nasıl Yüklenir?

macOS Not Alma Uygulaması: UpNote

1) Öncelikle uygulamaya giriş yapalım.

macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Yüklemek - 1

2) Akabinde Not Defterleri bölümünde yer alan ilgili not defterinizin sağ tarafındaki üç nokta (...) butonuna tıklıyoruz.

macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Yüklemek - 2

3) Burada açılan sekmelerde yer alan "Düzenle" sekmesine tıklayalım.

macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Yüklemek - 3

4) Kapak başlığının yanında yer alan artı (+) butonuna tıklıyoruz. Akabinde özel kapak fotoğrafımızı seçelim.

macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Yüklemek - 4

5) Güncelle butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

macOS "UpNote" Özel Kapak Fotoğrafı Yüklemek - 5

Sonuç olarak bu içeriğimizde, upnote özel kapak fotoğrafı yüklemek nasıl yapılır, bu yöndeki ilgili adımları paylaşmış olduk. Uygulamayı kendinize göre, daha da kişisel bir hâle getirmek adına, not defterleriniz için ayrı ayrı özel kapak fotoğrafı belirlemek adına, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.


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