UpNote uygulamasında en sık kullandığınız veya önemli bulduğunuz notları öne çıkarmak için Sabitle (Pin) özelliğini kullanabilirsiniz. Sabitlediğiniz notlar listenin en üst kısmında görünür ve bu sayede onlara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

UpNote'ta "Not Sabitleme" Nasıl Yapılır?

UpNote uygulamasını açın ve sabitlemek istediğiniz notu bulun. Notun içerisine girin ve üst menüde yer alan "Sabitle" adlı ikona tıklayın. Artık bu not, diğer notların üzerinde yer alacaktır.

UpNote'ta not sabitleme, sade ama son derece etkili bir özelliktir. Bu özelliği kullanarak önemli fikirlerinizi veya görevlerinizi asla gözden kaçırmazsınız.