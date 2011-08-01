macOS, bellek yönetimi konusunda oldukça gelişmiş bir işletim sistemidir. Ancak bazı durumlarda RAM önbelleği dolabilir ve bu da sistemin yavaşlamasına yol açabilir. Özellikle uzun süre bilgisayar açık kaldığında veya yoğun uygulamalar çalıştırıldığında, RAM önbelleğini temizlemek performansı artırmaya yardımcı olabilir. Peki, macOS'ta RAM önbelleği nasıl temizlenir? Dilerseniz, hemen öğrenelim.

Apple macOS'ta RAM Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Öncelikle Terminal uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Aşağıdaki komutu yazıp Enter tuşuna basın.

sudo purge

Şifrenizi girerek, işlemi tamamlayabilirsiniz.

Apple macOS'ta, RAM yönetimi için zaman zaman manuel temizlik gerekebiliyor. Terminal komutu sayesinde RAM önbelleğini kolayca temizleyebilirsiniz. Eğer sisteminizde sık sık yavaşlama oluyorsa, düzenli aralıklarla Terminal üzerinden RAM önbelleğini temizlemeyi düşünebilirsiniz.