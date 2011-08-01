UpNote’taki bilgi menüsü, notlarınız hakkında ayrıntılı bilgiler sunan özel bir bölümdür. Bu menü sayesinde notunuza ait oluşturma tarihi, değiştirme tarihi, kelime sayısı ve diğer önemli detayları kolayca görebilirsiniz. Bu sayede aldığınız her notun gelişimini adım adım takip ederek, daha düzenli bir not alma deneyimine sahip olursunuz.

AYRICA: UpNote'ta "Biçimlendirme Menüsü" Nasıl Gizlenir?

UpNote'ta "Bilgi Menüsü" Nasıl Açılır?

Not düzenleme ekranına gelin. Yazı alanının en altında biçimlendirme menüsünü göreceksiniz. İlgili menünün altında yer alan "Bilgi" adlı ikona tıklayarak, bilgi menüsünü kolaylıkla açabilirsiniz. Aynı ikona tekrar tıklayarak, bilgi menüsünü gizleyebilirsiniz.

UpNote’taki bilgi menüsü, notlarınızı daha düzenli ve bilinçli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Basit ama oldukça faydalı olan bu özellik sayesinde, yazılarınızın ilerleyişini takip edebilir, her notun gelişimini kolayca gözlemleyebilirsiniz.