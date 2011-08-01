Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

UpNote'ta "Bilgi Menüsü" Nasıl Açılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 12:56 - Tarih: 18 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote’taki bilgi menüsü, notlarınız hakkında ayrıntılı bilgiler sunan özel bir bölümdür. Bu menü sayesinde notunuza ait oluşturma tarihi, değiştirme tarihi, kelime sayısı ve diğer önemli detayları kolayca görebilirsiniz. Bu sayede aldığınız her notun gelişimini adım adım takip ederek, daha düzenli bir not alma deneyimine sahip olursunuz.

AYRICA: UpNote'ta "Biçimlendirme Menüsü" Nasıl Gizlenir?

  1. Not düzenleme ekranına gelin.
  2. Yazı alanının en altında biçimlendirme menüsünü göreceksiniz.
  3. İlgili menünün altında yer alan "Bilgi" adlı ikona tıklayarak, bilgi menüsünü kolaylıkla açabilirsiniz. Aynı ikona tekrar tıklayarak, bilgi menüsünü gizleyebilirsiniz.
UpNote - Bilgi Menüsü

UpNote’taki bilgi menüsü, notlarınızı daha düzenli ve bilinçli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Basit ama oldukça faydalı olan bu özellik sayesinde, yazılarınızın ilerleyişini takip edebilir, her notun gelişimini kolayca gözlemleyebilirsiniz.


