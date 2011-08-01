UpNote, notlarını düzenli, sade ve görsel olarak etkileyici hâle getirmek isteyen kullanıcılar için son derece pratik özellikler sunan bir uygulamadır. Yazı yazarken ya da fikirlerinizi gruplarken, notlar arasında net bir yapı kurmak da her zaman önemlidir. İşte bu noktada devreye “Ayırıcı” özelliği girer. Bu özellik sayesinde uzun notlarınızdaki bölümler arasında hem estetik hem de işlevsel bir ayrım oluşturabilir, notlarınızı daha okunabilir bir hâle getirebilirsiniz.

AYRICA: UpNote'ta "Bağlantı" Nasıl Eklenir?

UpNote'ta "Ayırıcı" Nasıl Eklenir?

Ayırıcı eklemek istediğiniz notunuza girin. Ayırıcı eklemek istediğiniz alana tıklayın ve yeni bir boş satır oluşturun. Alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Ayırıcı Ekle" adlı ikona tıklayarak, belirlediğiniz satıra ayırıcı ekleyebilirsiniz.

UpNote'ta ayırıcı eklemek, notlarınızın yalın ve düzenli görünmesini sağlar. Basit bir tıklama ile eklenebilen bu özellik, düzenli bir not alma düzeni oluşturma konusunda etkili bir detaydır.