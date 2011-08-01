UpNote, notları düzenleme konusunda kesinlikle esnek bir yapı sunar. Bu esnekliğin en kullanışlı özelliklerinden biri de açılır/kapanır bölme oluşturma seçeneğidir. Bu özellik sayesinde uzun notlarınızı daha düzenli bir hâle getirebilir, belirli başlıklar altında bilgi gruplarını gizleyebilir veya gerektiğinde görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: UpNote'ta "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur?

UpNote'ta "Açılır/Kapanır Bölme" Nasıl Oluşturulur?

UpNote'ta düzenlemek istediğiniz notu açın. Alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Açılır/Kapanır Bölme" adlı ikona tıklayın. Açılır/kapanır bölmede yer alan "Başlık" alanına dilediğiniz başlığı girin ve "İçerik" alanına da içeriği ekleyin. Başlığın yanında beliren ok işaretine tıkladığınızda ilgili bölme daralacak, tekrar tıkladığınızda ise genişleyecektir.

Açılır/kapanır bölmeler, UpNote'un minimal ama etkili düzenleme özelliklerinden biridir. Bu özelliği kullanarak notlarınızı yalın, okunabilir ve profesyonel bir görünümde tutabilirsiniz.