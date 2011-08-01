UpNote'taki notlarınızın daha dikkat çekici olmasını istiyorsanız, vurgu rengi tam size göre bir özellik. UpNote, not içeriğinde seçtiğiniz metinleri farklı renklerle vurgulamanıza olanak tanır. Bu sayede notlarınızdaki önemli bilgileri belirgin hâle getirerek, görsel olarak düzenli bir not yapısı oluşturabilirsiniz.

AYRICA: UpNote'ta "Metin Rengi" Nasıl Değiştirilir?

UpNote'ta "Vurgu Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, vurgu rengini değiştirmek istediğiniz metni seçin. Metni seçtikten sonra alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Vurgu Rengi" adlı ikona tıklayın. Açılır menüde yer alan vurgu renklerinden dilediğinize tıklayarak, ilgili metnin vurgu rengini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

UpNote'ta vurgu rengini değiştirmek, notlarınızı hem görsel olarak zenginleştirir hem de notlarınızdaki bilgileri önceliklendirmede büyük kolaylık sağlar. İlgili özellik, notlarınızın düzenini koruyarak, önemli detayları gözden kaçırmamanıza yardımcı olacaktır.