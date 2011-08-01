Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

UpNote'ta "Not Çoğaltma" Nasıl Yapılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 12:44 - Tarih: 07 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote'ta bir notu çoğaltmak, mevcut içeriği bozmadan farklı değişiklikler denemeyi sağlar. Bu yöntem, özellikle aynı notun farklı sürümlerini oluşturmak, taslakları korumak veya içerik karşılaştırması yapmak isteyen kullanıcılar için son derece pratiktir. UpNote'ta not çoğaltmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: UpNote'ta "Not Sabitleme" Nasıl Yapılır?

  1. UpNote'u açın ve çoğaltmak istediğiniz nota giriş yapın.
  2. Notun üst menüsünde yer alan yatay üç nokta simgesine tıklayın.
  3. Açılan menüden "Çoğalt" seçeneğine tıklayın. Uygulama, notun birebir kopyasını oluşturacaktır.
UpNote - Not Çoğaltma

UpNote’ta not çoğaltma, üretkenliğinizi artırmanın en hızlı yollarından biridir. Bu şekilde, tek bir tıklamayla alternatif sürümler hazırlamak veya farklı senaryolar üzerinde çalışmak mümkün hâle gelecektir.


