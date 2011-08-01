UpNote kullanırken, not sayfasının altında yer alan biçimlendirme menüsü zaman zaman dikkati dağıtabilir. Bu menü; kalın, eğik, altı çizili, madde işareti, başlık ekleme gibi birçok biçimlendirme seçeneğini barındırır. Bazen sade bir yazı ortamı istendiğinde, bu menüyü gizlemek daha rahat bir yazı deneyimi sağlayabilir.

AYRICA: UpNote'ta "Biçimlendirme" Menüsündeki Sıralama Nasıl Değiştirilir?

UpNote'ta "Biçimlendirme Menüsü" Nasıl Gizlenir?

Not düzenleme ekranına gelin. Yazı alanının en altında biçimlendirme menüsünü göreceksiniz. İlgili menünün altında yer alan "Aa" şeklindeki ikona tıklayarak, biçimlendirme menüsünü gizleyebilirsiniz. Aynı ikona tekrar tıklayarak biçimlendirme menüsünü görüntüleyebilirsiniz.

Bu yöntemle UpNote'ta daha sade, dikkat dağılmayan bir yazma ortamı elde edebilirsiniz. Böylece yalnızca kelimelere odaklanabilir, düşüncelerinizi daha akıcı bir biçimde cümlelere dökebilirsiniz. Uzun yazılar veya odak gerektiren çalışmalar sırasında bu sade arayüz, üretkenliği ve yazma keyfini de artıracaktır.