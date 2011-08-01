YouTube'da 4K gibi yüksek çözünürlüklerde video izlerken, video donma sorunu yaşamak, kullanıcıların en çok karşılaştığı problemlerden biridir. Google Chrome tarayıcısı üzerinden video izlerken yaşanan bu sorun, çoğu zaman grafik hızlandırma ayarlarıyla ilgilidir.

Google Chrome'da YouTube Video Donma Sorunu ve Çözümü

Chrome'da video donma sorununun temel nedeni, tarayıcının grafik işlemciyi (GPU) yeterince verimli kullanmamasıdır. Bu durumda, özellikle yüksek çözünürlüklü videolarda işlemci (CPU) aşırı yüklenir ve videolarda donma veya takılma yaşanır.

Sorunun çözümü oldukça basit bir ayarla mümkündür. Bunun için, Chrome’un "Sistem" bölümünde yer alan "grafik hızlandırma" seçeneğini aktif hâle getirmek gerekiyor. Bu seçenek açıldığında Chrome, video işleme yükünü işlemciden alıp ekran kartına aktarır. Böylece videolar daha akıcı oynatılır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu özelliği aktif edebilirsiniz.

Chrome tarayıcısını açın. Sağ üst köşedeki üç nokta menüsüne tıklayın. "Ayarlar" bölümüne girin. Sol menüden "Sistem" sekmesini seçin. "Kullanılabilir olduğunda grafik hızlandırmayı kullan" seçeneğini aktif hâle getirin. Değişikliklerin uygulanması için Chrome’u yeniden başlatarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, Chrome’da YouTube video donma sorunu için yapmanız gereken tek şey, grafik hızlandırmayı aktif etmek ve Chrome’u yeniden başlatmaktır. Bu basit yöntemle, yüksek çözünürlüklü videoları takılmadan izleyebilirsiniz.