Google Chrome’da İndirme Hızı Nasıl Artırılır?

İnternet üzerinden dosya indirirken yavaş hızlar can sıkıcı olabiliyor. Özellikle büyük dosyaları indirirken zaman kaybı yaşanır. Google Chrome, kullanıcılarına bu sorunu azaltmak için bazı gizli ayarlar sunar. Bunlardan biri de Parallel Downloading (Paralel İndirme) özelliğidir. Bu özellik, indirme hızını artırarak daha kısa sürede dosya indirmenizi sağlar.

Parallel Downloading Nedir?

Parallel Downloading, bir dosyayı indirirken onu küçük parçalara böler ve aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden indirmeye çalışır. Bu sayede dosya indirme süresi kısalır. Özellikle yüksek boyutlu dosyalarda bu fark daha net şekilde hissedilir.

Google Chrome'da Parallel Downloading Nasıl Açılır?

Google Chrome’u açın. Adres çubuğuna chrome://flags/ yazın ve Enter’a basın. Açılan sayfada arama çubuğuna "Parallel downloading" yazın. Karşınıza çıkan seçeneği, açılır menüden "Enabled" olarak ayarlayın. Tarayıcıyı yeniden başlatarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Eğer Google Chrome’da indirme hızınızı artırmak istiyorsanız, Parallel Downloading özelliğini açmak oldukça faydalı olacaktır. Özellikle sık sık dosya indiren kullanıcılar için bu ayar ciddi zaman kazandırıyor.