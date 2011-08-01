ChatGPT, son güncellemeleriyle birlikte projelere simge ekleme özelliğini kullanıcılara sundu. Bu yenilik, hem görsel düzeni hem de organizasyonu iyileştirerek, projeler arasında kolay ayrım yapmanın yolunu açıyor. Bu yazımızda, ChatGPT'de özel proje simgelerini nasıl kullanabileceğinizi adım adım anlatacağız.

ChatGPT'de "Özel Proje Simgeleri" Nasıl Kullanılır?

Öncelikle, sol menüde yer alan dilediğiniz projenize tıklayın. Oluşturduğunuz projenin adının yanında bulunan klasör simgesine tıklayın. Açılan menüde yer alan kitap, kalem, kodlama ve sağlık alanlarına yönelik ve diğer birçok alanla ilgili simgeler arasından seçim yaparak, projenizin simgesini güncelleyebilirsiinz.

ChatGPT’de özel proje simgeleri, sadece görsel bir detay değil; aynı zamanda verimlilik ve düzen açısından pratik bir özelliktir. Özellikle içerik üreticileri, yazarlar ve geliştiriciler için bu özellik, projelerini profesyonel bir görünümle yönetmek için oldukça faydalı olacaktır.