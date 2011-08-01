Excel’i açtığınızda, çalışma kitabında sol kısımda numaralar, üst kısımda ise alfabedeki harfleri görmüş olmalısınız. Peki, bunlar ne işe yarar? Excel ile ilgili hazırladığımız içerikler arasında bugün; Excel satır ve sütun kavramları nelerdir? Satır ve sütun kavramları ne işe yarar? bu konuya yer veriyor olacağız. Aynı zamanda, Excel’de bir sayfada kaç sütun, kaç satır ve kaç hücre bulunur? bu bilgileri de paylaşalım istiyoruz.

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Excel Satır ve Sütun Kavramları Nelerdir? Excel’de Kaç Satır Kaç Sütun Kaç Hücre Bulunur?

Öncelikle, boş bir çalışma kitabı oluşturalım ve akabinde, sütun ile satır bölümünü gösterelim.

Excel’de üst menünün, formüllerin altında; alfabedeki harflerin yazılı olduğu kısma “Sütun” adı verilir.

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Hücre alanlarının sol kısmında bulunan nümerik alanlar ise, Excel’de, “Satır” olarak adlandırılır.

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Örneğin; sütunda, herhangi bir harfin üzerine gelip tıkladığınızda, o sütuna ait hücreler gri arka plan rengini alır.

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Aynı şekilde, satır üzerinde herhangi bir numarayı seçtiğimiz zaman ise, ilgili numaraya ait seçili hücreler gri arka plan rengini alacaktır.

Excel’de gördüğünüz her bir kutu, bir hücre anlamına gelmektedir. Bu hücreler, sütun ve satırlardaki harf ve numaralarla ifade edilir. Örneğin, sütun üzerindeki A harfi ile satır üzerindeki 1 sayısının kesişiminde olan hücre kutusu, A1 hücresi olarak isimlendirilir.

Excel’de Kaç Adet Satır - Sütun - Hücre Bulunur? Öğrenelim!

Peki, bir Excel çalışma kitabına ait sayfada, kaç adet satır ve kaç adet sütun olduğunu merak ediyor musunuz? Örneğin, kaç adet satır olduğunu öğrenebilmek için, A1 hücresini işaretleyelim ve aynı anda CTRL ve klavyeden aşağı bakan yön tuşuna (CTRL + ↓) tıklayalım. Bu aksiyon sizi, Excel’deki son satıra, yani 1.048.576. satıra götürecektir.

Excel’deki sütun sayısını öğrenebilmek için ise, bu sefer CTRL ve sağa bakan yön tuşuna (CTRL + →) tıklayalım. Bu aksiyon bizi, Excel’de bulunan son sütuna yani, XFD’ye götürecektir. Bu sütunun sayısı ise 16.384’tür.

Excel üzerinde, bir sayfada kaç adet hücre olduğunu öğrenmek için ise, tüm satır ve tüm sütun sayısını çarparak bulabiliriz. Bu da, 17.179.869.184 adet hücre anlamına gelmektedir. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle, Excel satır ve sütun kavramları nelerdir? Excel’de kaç satır, kaç sütun bulunur? Excel bir sayfada kaç hücre bulunur? bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Faydalı olmasını temenni ederiz.