Excel ile ilgili yazılarımıza devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Excel formül çubuğu gösterme - gizleme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları aktaracağız. Excel’de, hücrelere veri girişi yaparken, yazılan formüllerin kontrol edilmesini sağlayan formül çubuğu bulunur. Formül çubuğu, hücre içerisine değer girilirken, yapılan işlemin hücrenin üst kısmında da görünmesini sağlar. Ancak, eğer Excel’de formül çubuğu görünmüyor ise, formül çubuğunu görünür hale getirebilmeniz mümkündür.

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Formül çubuğunun, normalde hücrelerin hemen üzerinde olması gerekir. Ancak formül çubuğunuz görünmüyor ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak, formül çubuğunu görünür hale getirecektir.

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Excel Formül Çubuğu Gösterme - Gizleme Nasıl Yapılır?

Formül çubuğunu görünür hale getirebilmek için, ilk önce, Excel çalışma dosyasını açıp, “Dosya” sekmesine giriş yapalım.

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Daha sonra, devam edip, “Seçenekler” kategorisini tercih edelim.

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Burada, sol listeden, “Gelişmiş” bölümüne girelim.

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Gelişmiş sayfasında iken, aşağıya inelim ve “ Görüntü ” başlığı altındaki, “ Formül çubuğunu göster ” kutucuğunu işaretleyelim.

” başlığı altındaki, “ ” kutucuğunu işaretleyelim. Formül çubuğunu gizleyebilmek için, ilgili kutucuğu boş bırakabilirsiniz.

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Son adımdan sonra, formül çubuğunun geri geldiğini göreceksiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu yazımızda sizlerle, Excel formül çubuğu gösterme – gizleme nasıl yapılır? detaylarıyla paylaşmak istedik. Excel’de formül çubuğu kayboldu vb. gibi bir problem yaşadı iseniz, bu içerik faydalı olabilir.