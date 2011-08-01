Excel ile ilgili faydalı yazılarımızı, sizler için kaleme almaya devam ediyoruz. Excel kullanırken, üst şeridin üzerinde Office programlarının genel bir özelliği olan tema resimlerini görmüş olmalısınız. Dilersek bu resimleri değiştirebiliriz. Bu içeriğimizde, Excel arka plan tema resmi değiştirme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları aktarıyor olacağız.

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Excel üzerinde, arka plan tema resmi değişikliği yaptığımızda, diğer Office programlarında da (Word, Powerpoint vb.) ilgili değişikliğin uygulanmış olduğunu göreceksiniz. Peki, Excel arka plan tema resmi nasıl değiştirilir? anlatmaya başlayalım hemen.

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Excel Çalışma Kitabı Arka Plan Tema Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Excel çalışma kitabını açıyoruz ve sonrasında ise, üst menüden, “Dosya” sekmesine giriş yapıyoruz.

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Devam ediyoruz ve “Hesap” bölümünü görüntülüyoruz.

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Buradan, “Office Arka Planı” bölümünden, arka plan tema resimlerini seçebilirsiniz.

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Dilediğiniz resim temalarından birisini tercih edebilirsiniz, örneğin, “Halkalar” seçeneğini tercih edebiliriz.

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“Halkalar” resmini tercih ettiğimizde, üst şeritte halka resimlerinin eklenmiş olduğunu görebilirsiniz.

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Başka bir örnekte ise, “Elmaslar” arka plan tema resmini kullandık.

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Bu içeriğimizde, Excel çalışma kitabı arka plan tema resmi değiştirme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istedik. Excel’de, arka plan tema resmini değiştirdiğinizde, diğer Office programlarında da, tema resminin değişeceğini hatırlatmak isteriz. Faydalı olmasını diliyoruz.