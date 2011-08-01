Excel ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Excel menü şeridinde ipucu açıklamalarını gösterme nasıl yapılır? Excel ekran ipucu açıklamalarını gösterme nasıl yapılır? sizlerle paylaşacağız.

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Excel çalışma kitabını açtığımızda, üst menü şeridinde çeşitli özellikler bulunur. Excel hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, ilgili özelliklerin üzerine fare ile gelip beklediğinizde, özellikle ilgili ipuçlarının yazdığı mini bir pencere açılacaktır.

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Excel’de bu özellik varsayılan olarak açıktır ancak eğer sizde, ipucu açıklamaları görünmüyor ise, görünür hale getirmek için, paylaşacağımız adımları uygulamanız yeterlidir.

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Excel Menü Şeridinde İpucu Açıklamalarını Gösterme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, örnek bir görünüm olarak, ipucu açıklamalarını gösterelim istiyoruz. Excel’de bir özelliğin üzerine gelip beklediğimizde, aşağıdaki gibi, ilgili özellikle alakalı ipuçlarının aktarıldı bir pencere açılacaktır, fareyi geriye aldığınız anda bu pencere kaybolur. Eğer sizin Excel’inizde bu şekilde bir ipucu penceresi açılmıyor ise, bu sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz.

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Dosya sekmesine giriş yaparak, ilgili adımlara başlayalım, dilerseniz...

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Devam edelim ve açılan ekrandan, “Seçenekler” kategorisini tercih edelim.

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Sol liste, “Genel” bölümünde iken, “Ekran İpucu stili” yazan kısmı bulalım.

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Son olarak buradan, “Ekran İpuçlarında özellik açıklamalarını göster” seçeneğini tercih edelim. Hepsi bu kadar.

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Excel’de ekran ipucu açıklamalarını görünür hale getirmek, özellikle Excel ile ilgili özellikleri kullanmada yol gösterici olabilir. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel menü şeridinde ipucu açıklamalarını gösterme - ekran ipuçlarını gösterme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları aktardık. Faydalı olur, umarız.