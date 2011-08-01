Excel’de varsayılan olarak hücre arka plan rengi beyaz konumdadır, ancak eğer ister isek bunu değiştirebiliriz. Hücre kutularını dilediğimiz renkte yapabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel hücre arka plan rengi değiştirme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları paylaşıyor olacağız.

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Excel Hücre Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Excel’e giriş yapıyoruz ve tüm hücreleri işaretlemek için, satır ile sütunun kesişim yerine tıklıyoruz. Görselde de görüyor olacaksınız. Bu alana tıkladığınız zaman, Excel’de bulunan tüm hücreleri seçmiş (işaretlemiş) olursunuz.

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Hücreleri işaretledikten sonra, “Giriş” sekmesi açık iken, üst kısımdaki boya kutusu simgesine tıklıyoruz.

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Buradan, hücre arka plan rengini dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Örnek bir görsel, hemen aşağıda olacaktır.

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Biz yeni bir renk belirlediğimiz anda, hücre kılavuz çizgileri kaybolacaktır. Hücre kılavuz çizgilerini geri getirmeliyiz.

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Bunun için, yine satır ve sütunun kesişim yerine gelip tüm hücreleri işaretliyoruz.

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Akabinde, “Giriş” sekmesi açık iken, üst kısımdaki kenarlık simgesine tıklıyoruz.

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Açılan listeden, “Tüm Kenarlıklar” seçeneğini tercih ediyoruz.

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Böylelikle, hücre kenarlıklarının geri geldiğini görebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Excel hücre arka plan rengi değiştirme nasıl yapılır? bu içeriğimizde faydalı olmasını dilediğimiz ipuçlarını sizlerle paylaşmak istedik. Excel hücre arka plan rengini dilediğiniz gibi değiştirerek, kişisel zevkinize göre kullanabilirsiniz, tercih elbette, tamamen sizlerin…