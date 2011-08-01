Excel’de veri girişi yaparken, enter tuşuna bastığımızda, seçim kutusu varsayılan olarak aşağı yöne taşınır. Yani bir sonraki veriyi girebilmek için, enter tuşuna basarak elinizi klavyeden kaldırmadan, hemen alt sütundan işleminize devam edebilirsiniz. Ancak eğer isterseniz bu seçimi değiştirebilirsiniz. Yani, enter tuşuna bastığınızda, seçimin sağa - sola - yukarıya - aşağıya taşınmasını tercih edebilirsiniz. Bu içeriğimizde enter tuşuna bastıktan sonra hücre seçimi taşıma nasıl yapılır? detaylarıyla aktarıyor olacağız.

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Varsayılan durumda, herhangi bir hücrede iken enter tuşuna bastığınızda, seçim sizi hemen alt sütuna taşır ve işleminize buradan devam edersiniz. Ancak eğer ister iseniz, herhangi bir hücrede iken enter tuşuna basarak, seçimin sağa - sola ya da yukarıya taşınmasını sağlayabilirsiniz.

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Excel Enter Tuşu ile Hücre Seçimi Taşıma Nasıl Yapılır?

Bunun için, ilk önce Excel’de iken, üst menüden Dosya bölümünü seçelim.

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Devam edelim ve sonrasında, Seçenekler alanına giriş yapalım.

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Sol menüden, Gelişmiş kategorisini tercih edelim.

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Buradan, Enter’a bastıktan sonra seçimi taşı özelliği altındaki, Yön seçeneklerinden, Aşağı - Sağ - Yukarı - Sol seçimi yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde, Excel’de enter tuşuna bastıktan sonra hücre seçimi taşıma nasıl yapılır? ilgili adımları sizlerle paylaştık. Excel’de veri girişi yaparken, elinizi klavyeden çekmeden, ilgili ayarlamaları yaparak, seçim kutularını dilediğiniz yöne taşıyabilirsiniz. Faydalı olmasını dileriz.