Excel’de, hücre içerisine veri girerken, birçok kez kopyala - yapıştır yapmamız gerekebilir. Bu gibi durumlarda, Office programlarında bulunan pano adlı özellik işimize yaramaktadır. Excel’de, çalışma kitabı içerisinde kopyaladığımız her öge pano (ilgili özelliği aktifleştirdi iseniz) adlı alana kaydedilir. Yani pano, kopyalamış olduğunuz her veriyi hafızasında saklı tutar. Panodaki ögeleri, dilersek bir başka çalışma kitabına dilersek de aynı çalışma kitabı içerisindeki bir başka sayfaya ekleyebiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel pano nedir? Excel pano nasıl kullanılır? detayları ile aktaracağız.

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Excel’de bir panoya en fazla 24 öge ekleyebilir, yani en fazla 24 veri kopyalayabilirsiniz. Panodan bir ögeyi sildiğiniz zaman, yeni ögeye yer açılacaktır ya da otomatik olarak 25.veriyi kopyaladığınızda, son kopyaladığınız eski veri otomatik olarak silinecektir. Peki, panoyu nasıl kullanacağız? Dilerseniz örnek üzerinden anlatalım.

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Excel Pano Nedir? Excel Pano Nasıl Kullanılır?

Öncelikle, Excel’e giriş yapalım ve akabinde “Pano” aracına tıklayarak, panoyu aktifleştirelim.

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Panoyu aktifleştirdiğimizde, sol kısımda bir pencere açılacaktır. Kopyalayacağımız her ögeyi burada, pano alanında görüntüleyebileceğiz.

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Panoyu aktifleştirdikten sonra, ögelerimizi kopyalamaya başlayabiliriz. Dilerseniz mouse ile “ Kopyala ” ya da CTRL + C tuş kombinasyonları ile verileri kopyalayabilirsiniz.

” ya da tuş kombinasyonları ile verileri kopyalayabilirsiniz. Örneğin, örnek bir tablo oluşturalım ve tablodaki verileri tek tek kopyalayalım. Kopyaladığımız her verinin, hemen panoda yer aldığını göreceksiniz.

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Sayfa 1 üzerinde oluşturduğumuz bu tabloya ait verileri kopyalayarak panoya ekledik. Sayfa 2’ye gelerek, bu verileri dilediğimiz hücre içerisine ekleyebiliriz.

Bunun için; hücreyi işaretledikten sonra, panodaki ögelere tek tek tıklamamız yeterli olacaktır.

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Sayfa 1’deki tabloya ait ögeleri, pano özelliğini kullanarak kopyalayıp, Sayfa 2’deki hücrelere eklemiş olduk.

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Kopyalamış olduğunuz her öge; hücre seçiminden sonra, panoya gelip tercihinizi yaptığınızda hücre içerisine otomatik olarak eklenecektir. Aynı anda, birden fazla veriyi tekrar tekrar kopyalamak yerine, pano özelliğini aktifleştirerek, pratik yoldan verilerinizi hücrelere ekleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Excel pano nedir? Excel pano özelliği nasıl kullanılır? detayları ile paylaşmak istedik. Değerlendirmek isteyenler için faydalı olmasını diliyoruz.