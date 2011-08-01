Excel’de hücrelere veri girişi yapar iken ya da bir tablo oluştururken, girmiş olduğunuz verileri renklendirmeniz gerekebilir ya da tercihleriniz doğrultusunda, renklendirmeyi siz isteyebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu içeriğimizde, Excel hücre verilerini renklendirme nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Excel Hücre Verilerini Renklendirme Nasıl Yapılır?

Örnek bir veri tablosunda, renklendirme yapmak istediğiniz satır ve sütunu işaretleyin .

. Akabinde ise "Giriş" sekmesi aktif iken, üst kısımdan, “Yazı Tipi Rengi” simgesine tıklayın.

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Yazı tipi rengi alanından, tablonuzdaki verilere dilediğiniz rengi verebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu yazımızda, Excel hücre verilerini renklendirme nasıl yapılır? örnek bir anlatım üzerinden sizlerle paylaşmak istedik. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.