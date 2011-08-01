Excel Tablo Oluşturma Nasıl Yapılır? (Kapsamlı Anlatım)

Excel’de sık yapılan işlemlerden birisi tablo oluşturmaktır. Dilerseniz, Excel’in tablo oluşturma biçimlerinden birini tercih ederek hazır tablo oluşturabilir, dilerseniz de tablonuzu kendiniz, manuel olarak hazırlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde örnek bir tablo oluşturarak, Excel tablo oluşturma nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Excel Tablo Oluşturma Nasıl Yapılır?

Excel’de ilk önce kendimiz manuel olarak tablo oluşturabiliriz. Örneğin, küçük bir işletme sahibi olduğunuzu varsayalım ve 10 tane çalışanınız olsun. Bu kişilerin aldıkları maaşları vb. bir tablo oluşturarak değerlendirebiliriz.

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Tabloyu, Excel’de istediğiniz hücre alanına yerleştirebilirsiniz ancak her zaman sola yaslı bir şekilde A1 hücresinden başlayarak tablo oluşturmanızda fayda vardır. Bu şekilde, çalışmalarınız daha özenli ve de düzenli görünür. Dilerseniz örnek bir tabloya başlayalım ve adım adım ilerleyelim.

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İlk önce A1 hücresine gelelim ve hücre içerisine, tablomuzun ilk verisini girelim. Eğer girdiğiniz veri hücre dışına taşar ise, hücreyi genişletmelisiniz.

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Hücre genişletmek için, A sütununun üzerine gelin ve fare ile sağ tık yapıp, açılan menüden, “Sütun Genişliği” yazan kısmı seçin.

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Varsayılan sütun genişliği 8,43 değerindedir. Sütun genişliğini (üst kısım) artırmak için daha yüksek bir değer girin ve Tamam ile onaylayın. Böylelikle, sütun genişleyecek ve girmiş olduğunuz veri dışarıya taşmayacak.

değerindedir. Sütun genişliğini (üst kısım) artırmak için daha yüksek bir değer girin ve ile onaylayın. Böylelikle, sütun genişleyecek ve girmiş olduğunuz veri dışarıya taşmayacak. Bu işlemi, tablo oluşturacağınız diğer sütunlara da uygulayın ki tablonuzdaki sütunlar eşit genişlikte görünsün. Tek tek sütunları genişletmek yerine, tablonuza kaç adet sütun ekleyecek iseniz, sütun adedi boyunca hepsini fare ile işaretleyin ve sağ tık > Sütun Genişliği > bir değer girip, tüm sütunları genişletin.

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Verilerinizi girmeye devam edin ve tablonuzun ana veri başlıkları tamam ise, bu verilerin olduğu hücreleri işaretledikten sonra, üst kısımdaki editör araçlarından; metni ortalayın, kalınlaştırın, eğer isterseniz bir renk verin, ya da yazı boyutunu değiştirin. Tercih tamamen sizin. Hemen aşağıdaki görselde de göreceksiniz.

Daha sonra, tablonuza ait diğer verileri girmeye devam edin.

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Tablonuza gerekli verileri girdikten sonra, alanın daralmaması adına, bu sefer satır genişliğini ayarlamamız gerekiyor. Bunun için, verilen bulunduğu tüm hücre satırlarını (sol kısım) fare ile işaretleyin ve akabinde sağ tık yaparak, “Satır Yüksekliği” özelliğini açın.

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Buradan, satır yüksekliğinin kaç olmasını istiyor iseniz, tablonuza uygun olan bir yükseklik değeri girin ve Tamam ile onaylayın. Satır yüksekliğinin, onaylama işleminden sonra artmış olduğunu göreceksiniz. Böylelikle, tablonuzdaki veriler sıkışık durumda görünmeyecek.

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Tablomuzun verilerini girdikten sonra, tabloya çeki düzen vermemiz gerekir. Bu nedenle, sütun ve satır alanının hepsini işaretleyerek, verileri ortalayabiliriz.

Eğer yalnızca tek bir sütundaki verileri biçimlendirmek istiyor isek, bunun için ilgili sütunu işaretledikten sonra, üstteki editör araçlarından dilediğiniz biçimlendirmeyi yapabilirsiniz. Örneğin, yalnızca isimlerin bulunduğu sütunu işaretledikten sonra, isimleri daha koyu yapabilirsiniz ya da renkli yapabilirsiniz.

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Tablonuzda finansal veriler var ise (maaş, ikramiye vb.) eklediğiniz verilere simge - para birimi (TL, dolar, euro vb.) koyabilirsiniz. Bunun için, finansal verilerin bulunduğu sütun ve satırı işaretleyin. Akabinde üzerine gelip sağ tık yaparak, açılan listeden, “Hücreleri Biçimlendir” özelliğini seçin.

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Akabinde, Finansal bölümünde iken, Simge yazan kısımdan, eklemek istediğiniz para değeri simgesini bulun ve ekleyin. Tamam onay kutusu ile işlemleri tamamlayın.

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Şimdi ise oluşturduğumuz tabloya, kenarlık ekleyebiliriz. Bunun için, tablomuzu fare ile işaretleyelim ve de üst kısımdan, “Kenarlık” simgesine tıklayalım. Daha sonra ise, “Tüm Kenarlıklar” tercihini yapalım.

Daha iyi görünmesi için tablomuza arka plan rengi verelim. Bunun için, satır ve sütunları işaretleyelim yine ve akabinde üst kısımdan boya kutusu simgesine tıklayalım. Tablonuza dilediğiniz arka plan rengini bu kısımdan verebilirsiniz.

Arka plan rengi verdikten sonra, ve işte tablomuz hazır! Örnek bir tabloyu, bizim uyguladığımız adımları sizler de uygulayarak, kendi Excel tablonuzu bu şekilde oluşturabilirsiniz. Oldukça kolay!

Peki, hazır bir tablo oluşturmak ister isek? Bunun için, Excel’de bir çalışma sayfası açın ve de akabinde, çalışma kitabında oluşturduğunuz veri bilgilerini tabloya dönüştürebilmek için, GİRİŞ sekmesi aktif iken, sağ kısımda - üst menüden, Tablo Olarak Biçimlendir yazan kısma tıklayın. Buradan, dilediğiniz biçim örneklerinden birisini tercih edebilirsiniz.

Örnek bir biçim modeli seçtikten sonra, tablomuzun son hali, aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıfırdan, hiç değer girilmemiş bir tablo oluşturmak için ise, Excel’de öncelikle ne kadar değer girecek iseniz satır ve sütun işaretlemesi yapın, Ekle sekmesini açın, üst kısımdan, “Tablo” özelliğini bulun ve tıklayın.

Açılan, “tablo oluştur” mini penceresinde, işaretlediğiniz hücrelerin isimleri yer alır. Tamam butonu ile onayladığınızda, işaretlemiş olduğunuz tüm hücreler bir tablo biçimine dönüştürülür.

Son olarak baktığınızda, işaretli bütün hücreler tabloya dönüştürülmüş durumdadır. Buradan ilgili ayarlamaları yapabilir, sütun genişliğini, satır yüksekliğini artırabilir, veri girişi yaparak verileri biçimlendirebilir, tablonuzu dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Excel size, hazır tablo şeması sunmaktadır ancak, tablo oluşturduktan sonra, dilediğiniz biçimlendirmeleri yapabilmeniz için de örnekler verir. Daha fazlası için, Excel tablo biçim seçeneklerini kontrol etmeyi unutmayın. Tablo stillerini de, oluşturacağınız tablo modeline göre dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, detaylı bir şekilde Excel tablo oluşturma nasıl yapılır? sizlerle örnek bir tablo oluşturarak anlatmaya çalıştık. Faydalı olmasını dileriz.