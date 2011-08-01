Excel ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde sizlere, Excel hücre metinlerini italik (eğik) yazma nasıl yapılır? bu konuyla ilgili örnek bir anlatım sunacağız. İsterseniz nasıl olacağına geçelim.

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Excel Hücre Metinlerini İtalik (Eğik) Yazma Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak, Excel’de iken, italik (eğik) yazmak istediğimiz metni işaretleyelim.

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Akabinde ise, " Giriş " sekmesi aktif iken, İtalik (Eğik) simgesine tıklayalım.

" sekmesi aktif iken, İtalik yazabilmek için, klavye kısayol tuşu olarak işaretlemenizi yaptıktan sonra, CTRL + T tuş kombinasyonunu da kullanabilirsiniz.

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Son olarak, hücre içerisindeki metinlerin, italik (eğik) olarak biçimlendirilmiş olduğunu görebilirsiniz. Hepsi, bu kadar…

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Excel hücre metinlerini italik (eğik) yazma nasıl yapılır? örnek bir anlatım üzerinden, sizlere aktarmak istedik. Faydalı olmasını diliyoruz.