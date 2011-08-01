Sizlerle daha önce Excel çalışma kitabı ve sayfa kavramları nedir? bu konu hakkında bir içerik hazırlamıştık. Excel’i bir çalışma kitabı gibi düşünebilirsiniz, Excel içerisinde oluşturduğumuz her bir sayfa ise, o çalışma kitabının sayfalarıdır. Peki, Excel sayfa silme nasıl yapılır? dilerseniz bu yönde bilgi aktarıyor olacağız.

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Excel Sayfa Silme Nasıl Yapılır?

Excel’de iken, çalışma kitabının içerisinde birden fazla sayfa açık ise eğer, bu sayfalardan gereksiz olanları silebilirsiniz.

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Bunun için, ilgili sayfanın üzerine gelin ve sağ tık yapın.

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Açılan listeden, “Sil” seçeneğini tercih edin.

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Özellikle, silmek istediğiniz sayfada veriler var ise, Excel’de siz sayfayı silmek istediğinizde aşağıdaki gibi bir uyarı penceresi açılacaktır. Sil tercihini yaparak, seçmiş olduğunuz sayfayı silebilirsiniz.

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Bu içeriğimizde, Excel sayfa silme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istedik. Excel ile ilgili içeriklerimize devam ediyor olacağız.