Sizlerle daha önce Excel çalışma kitabı ve sayfa kavramları nedir? bu konu hakkında bir içerik hazırlamıştık. Excel’i bir çalışma kitabı gibi düşünebilirsiniz, Excel içerisinde oluşturduğumuz her bir sayfa ise, o çalışma kitabının sayfalarıdır. Peki, Excel sayfa silme nasıl yapılır? dilerseniz bu yönde bilgi aktarıyor olacağız.
AYRICA: Excel Satır Sütun Silme Nasıl Yapılır?
Excel Sayfa Silme Nasıl Yapılır?
Excel’de iken, çalışma kitabının içerisinde birden fazla sayfa açık ise eğer, bu sayfalardan gereksiz olanları silebilirsiniz.
AYRICA: Excel Satır Sütun Ekleme Nasıl Yapılır?
- Bunun için, ilgili sayfanın üzerine gelin ve sağ tık yapın.
AYRICA: Excel Hızlı Erişim Araç Çubuğu Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?
AYRICA: Excel Sayıların Yüzdesi Nasıl Alınır? Excel Sayı Yüzdesi Hesaplama
- Açılan listeden, “Sil” seçeneğini tercih edin.
AYRICA: Excel Hücre içi Metin Hizalama Nasıl Yapılır?
AYRICA: Excel Hücre Metinlerini Altı Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?
- Özellikle, silmek istediğiniz sayfada veriler var ise, Excel’de siz sayfayı silmek istediğinizde aşağıdaki gibi bir uyarı penceresi açılacaktır. Sil tercihini yaparak, seçmiş olduğunuz sayfayı silebilirsiniz.
AYRICA: Excel Hücre Metinlerini İtalik (Eğik) Yazma Nasıl Yapılır?
AYRICA: Excel Satır Yüksekliği ve Sütun Genişliği Ayarlama Nasıl Yapılır?
Bu içeriğimizde, Excel sayfa silme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istedik. Excel ile ilgili içeriklerimize devam ediyor olacağız.
Yorum bulunmamaktadır.