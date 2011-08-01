Diyelim ki Excel’de fazladan satır veya sütun oluşturdunuz ve çalışma kitabınızda kayma oldu. Bu durumdan kurtulabilmek için, fazladan yazdığınız satır veya sütunu çok kolay bir şekilde silebilirsiniz. Excel satır sütun silme nasıl yapılır? paylaşacağımız adımları dikkatli takip edin, yeterli.

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Excel Satır Sütun Silme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, silmek istediğiniz satırın üzerine gelin ve satırı işaretleyin.

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Akabinde işaretlediğiniz satırın üzerinde, sağ tık yapın ve açılan listeden, “Sil” yazan kısma tıklayın. Böylelikle, silmek istediğiniz satırı kolaylıkla silebileceksiniz.

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Silmek istediğiniz bir sütun var ise, o sütunu işaretleyin.

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Sütun işaretli iken sağ tık yapın ve açılan listeden, “Sil” yazan kısma tıklayın. Böylelikle silmek istediğiniz sütunu kolaylıkla silebileceksiniz.

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Bu içeriğimizde, Excel satır sütun silme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları sizlere aktardık. Sizler de, silmek istediğiniz satır veya sütunları, basit bir yöntemle kolaylıkla silebilirsiniz, faydalı olmasını dileriz.