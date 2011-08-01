Excel’de bir tablo oluştururken, örneğin eksik bir satır veya sütun problemi ortaya çıktıysa, dilediğiniz sayıda satır veya sütun ekleyerek, tablonuzdaki eksikleri giderebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Excel satır sütun ekleme nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Excel Satır Sütun Ekleme Nasıl Yapılır?

Diyelim ki bir tablo oluşturdunuz ve eksik bilgi girdiniz. Tüm satır veya sütunları silmek yerine, satır ekleme veya sütun ekleme nasıl yapılır? sizlerle paylaşacağımız adımları izleyerek, basit bir şekilde çalışmanızın eksiklerini tamamlayabilirsiniz.

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Bunun için, satır eklemek istediğiniz yere gelin ve orada bulunan ilgili satırı işaretleyin.

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Akabinde sağ tık yapın ve açılan listeden, “Ekle” yazan kısma tıklayın.

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Sonuç olarak, yeni bir satırın tablonuza eklenmiş olduğunu görebilirsiniz.

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Tablonuza sütun eklemek için, sütunun nereye eklenmesini istiyor iseniz, ilgili herhangi bir sütunu işaretleyin ve akabinde sağ tık yapıp, açılan listeden, “Ekle” yazan kısma tıklayın.

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Sonuç olarak, yeni bir sütunun tablonuza eklenmiş olduğunu görebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde sizlerle, Excel satır sütun ekleme nasıl yapılır? bu yönde bilgi paylaşmak istedik. Sizler de, çalışmalarınızda eksik satır veya sütun olduğunu fark ederseniz, bu basit işlemle çalışmalarınıza satır veya sütun ekleyebilirsiniz.