Diyelim ki Excel’de iken, satır ve sütunları genişlettiniz ve doğal olarak da tablo içerisindeki verileriniz siz onları ortalasanız da, tam olarak hücre ile uyumlu görünmüyor. Peki, bunu nasıl düzeltebiliriz? İlgili metinleri hizalayarak elbette! Bu içeriğimizde, Excel hücre içi metin hizalama nasıl yapılır? çok basit bir örnek üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Excel Hücre içi Metin Hizalama Nasıl Yapılır?

Öncelikle, ilgili bir örneği hemen sizlere gösterelim istiyoruz. Tablomuzun, A1 hücresinde bulunan metni ortaya, en üste ya da en alta hizalayabiliriz.

Daha önce, hücre içi verileri sağa - sola yaslama, ortalama nasıl yapılır? sizlerle paylaşmış idik. Bu özellik ise, ilgili verilerin hücre boyutu ile uyumlu olarak, hizalanmasını sağlıyor olacak. Bunun için, ilk adım olarak hizalamak istediğimiz metnin bulunduğu hücreyi seçelim.

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Hücreyi seçtikten sonra, Giriş sekmesi aktif iken, hemen işaretlediğimiz alandan, ilgili metni en üste, ortaya ve en alta hizalayabilirsiniz.

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Sırasıyla, orta, en üst ve en alta hizalanmış metin örneklerini, aşağıdaki görselde de görüyor olacaksınız. Hepsi, bu kadar…

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Bu yazımızda, Excel hücre içi metin hizalama nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istedik. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.