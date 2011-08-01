Excel’de çalışırken, birden çok sayfa oluşturabiliriz. Karışıklık olmaması adına eğer dilersek, bu sayfalara bir renk verebiliriz. Bu içeriğimizde, Excel sayfa isimlerine renk verme - sayfa sekmelerini renklendirme nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.

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Excel Sayfa İsimlerine Renk Verme - Sayfa Sekmelerini Renklendirme Nasıl Yapılır?

Excel’de iken, renk vermek istediğiniz sayfa sekmesinin üzerine gelin ve sağ tık yapın.

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Açılan listeden, “Sekme Rengi” yazan kısmın üzerine gelin ve karşı pencerede beliren renk skalasından dilediğiniz renk tercihini yapın. Eğer tüm sayfaları renklendirmek istiyor iseniz, her sayfa için tek tek bu işlemi uygulayın.

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Bu yöntemi uygulayarak tüm sayfalara bir renk verebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde, Excel sayfa isimlerine renk verme - sayfa sekmesi renklendirme nasıl yapılır? örnek bir anlatımla sizlerle paylaşmış olduk. Değerlendirmek isteyenler için faydalı olmasını arzu ediyoruz.