Excel kullanırken, hazır şablonlardan yararlanmayı düşünebilirsiniz. Excel için oluşturulmuş hazır şablon temalarını kullanarak; bütçe planlama, proje oluşturma, tablo oluşturma vb. gibi birçok görevi pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Excel için oluşturulan bu hazır şablonları eğer dilerseniz, tercihleriniz doğrultusunda biçimlendirebilirsiniz de. Excel hazır şablon kullanma nasıl yapılır? bu içeriğimizde, bu konuya yer veriyor olacağız.

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Excel Hazır Şablon Kullanma Nasıl Yapılır?

Excel’e giriş yapın öncelikle ve akabinde Excel’in ana sayfasını kontrol edin. Burada, çeşitli projeler için hazır Excel şablonlarını görebilirsiniz. Arama butonunun hemen altında; İş, kişisel, planlayıcılar ve izleyiciler, listeler, bütçeler vb. birçok kategoride hazır olarak oluşturulmuş şablonları kullanabilirsiniz.

görebilirsiniz. Arama butonunun hemen altında; İş, kişisel, planlayıcılar ve izleyiciler, listeler, bütçeler vb. birçok kategoride hazır olarak oluşturulmuş şablonları kullanabilirsiniz. Örneğin bir şablon seçin.

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Örnek bir şablonu seçtikten sonra, “Oluştur” butonuna tıklayın.

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Seçmiş olduğunuz şablonun Excel çalışmanıza entegre edildiğini göreceksiniz. Şablonu tercihleriniz doğrultusunda biçimlendirebilir, revize edebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Excel hazır şablon kullanma nasıl yapılır? bu içeriğimizde bu konuya değinmek istedik. Excel’de hazır şablon şemalarından birini kullanarak pratik bir şekilde çalışabilirsiniz. Genel olarak, birçok çalışmaya hitap eden hazır şablonlarla, işlerinizin daha da kolaylaşacağını söyleyebiliriz. Faydalı olmasını dileriz.