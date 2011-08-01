Excel ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Sizlerle daha önce, Excel sayfa isimlerine renk verme - sayfa sekme rengi değiştirme ve de Excel sayfa silme nasıl yapılır? detaylı bir anlatımla paylaşmış idik. Bu içeriğimizde ise, Excel sayfa ismi değiştirme, sayfaya isim verme nasıl yapılır? bu konuyla ilgili izlemeniz gereken adımları aktarıyor olacağız.

AYRICA: Excel Hazır Şablon Kullanma Nasıl Yapılır?

Excel’de birden fazla sayfa üzerinde çalışıyor iseniz eğer, bu sayfalara isim vermek isteyebilirsiniz. Örnek bir anlatım hemen aşağıda olacak.

AYRICA: Excel Satır Yüksekliği ve Sütun Genişliği Ayarlama Nasıl Yapılır?

Excel Sayfa İsmi Değiştirme - Sayfaya İsim Verme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Excel’de bir sayfa üzerine gelip sağ tık yapalım.

AYRICA: Excel Hücre Verilerini Renklendirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Excel Satır Sütun Silme Nasıl Yapılır?

Açılan listeden, “Yeniden Adlandır” seçeneğini tercih edelim.

AYRICA: Excel Satır Sütun Ekleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Excel Hızlı Erişim Araç Çubuğu Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bu kısımda, sayfanıza dilediğiniz ismi verebilirsiniz.

AYRICA: Excel Sayıların Yüzdesi Nasıl Alınır? Excel Sayı Yüzdesi Hesaplama

AYRICA: Excel Hücre içi Metin Hizalama Nasıl Yapılır?

Geldiğimiz noktada, Excel üzerinde açmış olduğumuz her sayfaya bir isim verdiğimizde sonuç aşağıdaki gibi oldu. Sizler de, Excel sayfalarına çalışmalarınız doğrultusunda dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

AYRICA: Excel Hücre Metinlerini Altı Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Excel Hücre Metinlerini İtalik (Eğik) Yazma Nasıl Yapılır?

Excel sayfa ismi değiştirme - sayfalara isim verme nasıl yapılır? bu içeriğimizde bu konuya değinmek istedik. Değerlendirmek isteyenler için faydalı olmasını dileriz.