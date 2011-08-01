Excel çalışma kitabında birden fazla sayfa oluşturduğumuzda, eğer gerekli ise bu sayfaları kopyalayabiliriz. Bir çalışma kitabı üzerinde çalışıyor iseniz ve sayfa verilerini kopyalamanız gerekiyor ise, Excel sayfa kopyalama nasıl yapılır? adım adım, sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Excel Sayfa Kopyalama Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Excel’e girelim ve de kopyalamak istediğiniz sayfanın üzerine gelip, sağ tık yapalım .

. Akabinde, “Taşı veya Kopyala” seçeneğini tercih edelim.

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İlk adım olarak, açılan pencereden, “ Kopya Oluştur ” kutucuğunu işaretleyelim. Bu, seçtiğimiz Sayfa2’nin bir kopyasını oluşturacaktır.

” kutucuğunu işaretleyelim. Bu, seçtiğimiz Sayfa2’nin bir kopyasını oluşturacaktır. Daha sonra, Sayfa2 kopyasının, hangi sayfaların arasına gelmesini istiyor iseniz, o sayfayı seçin. Örneğin Sayfa4’ü seçtiğinizde, oluşturmuş olduğunuz Sayfa2 kopyası, Sayfa4’ün bulunduğu konuma gelecek ve de Sayfa4’ü bir yana kaydıracaktır.

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Son olarak baktığımızda, Sayfa2 kopyasının, seçmiş olduğumuz konuma kopyalandığını görebiliyoruz.

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Sayfa kopyalamanın bir diğer yöntemi için ise; kopyalamak istediğiniz sayfayı seçin ve daha sonra CTRL tuşuna basılı tutun; aşağıdaki daire içerisine aldığımız işaret belirdikten sonra, CTRL tuşuna basılı tutmaya devam ederek, sayfayı dilediğiniz konuma sürükleyin.

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Kopyalamış olduğumuz sayfayı, örneğin, sayfaların en sonuna sürükledik ve sonuç aşağıdaki gibi oldu. Sizler de, paylaştığımız bu iki sayfa kopyalama yöntemini kullanarak, Excel çalışma kitabındaki sayfaları kopyalayabilirsiniz.

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Bu içeriğimizde sizlerle, Excel sayfa kopyalama nasıl yapılır? basit bir anlatımla paylaşmaya özen gösterdik. Bilmeyenler için faydalı olmasını dileriz. Excel sayfa silmek geri alınamayan bir işlemdir; bu nedenle, Excel üzerinde çalışırken genellikle kopya sayfalar üzerinde değişiklik yapmayı tercih edebilirsiniz.