Excel’de dilerseniz tarih biçimini değiştirebilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde, Excel tarih biçimi değiştirme nasıl yapılır? Tarih görünümü değiştirme nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız. Excel’de iken, hücre içerisine bir tarih verisi girdiğinizde, örneğin 3/3 yazdığınızda, Excel bunu otomatik olarak tarih bilgisi olarak algılar ve biçimlendirerek, 3 Mart olarak değiştirebilir. Tarih biçimini değiştirirseniz, tercihleriniz doğrultusunda Excel’in varsayılan tarih biçimi değişecektir.

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Excel Tarih Biçimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.

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Hücreler seçili iken, sağ tık yapın ve açılan listeden, “ Hücreleri Biçimlendir ” seçeneğini tercih edin.

yapın ve açılan listeden, “ ” seçeneğini tercih edin. Daha kısa yoldan ulaşabilmek için, dilerseniz CTRL + 1 tuş kombinasyonunu deneyin.

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Hücreleri Biçimlendir > Sayı > Kategori menüsünden, “ Tarih ” yazan kısmı bulun ve hemen yanında “ Tür ” yazan ilgili bölümden, dilediğiniz bir tarih biçimi seçin.

menüsünden, “ ” yazan kısmı bulun ve hemen yanında “ ” yazan ilgili bölümden, dilediğiniz bir tarih biçimi seçin. Ardından, “Tamam” onay kutusu ile işlemleri tamamlayın.

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Son olarak baktığınızda, hücre içerisindeki tarih bilgilerinin, tercihleriniz doğrultusunda yeniden biçimlendirilmiş olduğunu görebilirsiniz, hepsi bu kadar.

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Bu içeriğimizde, Excel tarih biçimlendirme - tarih biçimi değiştirme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmış olduk. Bilmeyenler için faydalı olmasını dileriz.