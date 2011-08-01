Excel ile ilgili faydalı olabilecek içeriklerimizi sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise, Excel toplama işlemi nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız. Excel’de iken, dört işlem yapabilmek oldukça kolaydır. Toplama işlemi, Excel’in çok kullanılan dört işlemlerinden birisidir. Aşağıdaki adımları izleyerek, Excel toplama işlemi nasıl yapılır? sizler de öğrenebilirsiniz.

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Excel Toplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle, basit bir örnek ile başlayalım dilerseniz. Excel’e gelin ve herhangi bir hücre içerisine iki ayrı sayı değeri girin. Örneğin; A1 hücresine 125, A2 hücresine 189 sayı değerini girelim ve A3 hücresinde ise bu iki sayının toplamını yapalım.

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Toplama işlemini başlatmak için, A3 hücresine gelelim ve Excel’in formülümüzü tanımlaması için ilk olarak, eşittir “ = ” işareti ile başlayalım.

” işareti ile başlayalım. = işaretini koyduktan sonra, sayı değerlerinin bulunduğu ilk hücrenin ismini yazalım.

=A1 yazdıktan sonra, toplama işareti “+” koyalım.

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Toplama işaretini koyduktan hemen sonra, bir diğer değeri eklemek için, değerin bulunduğu hücre ismini yazalım.

=A1+A2

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Formülü tamamladığımızda ise, sonucu görebilmek için "Enter" tuşuna basalım. Hemen aşağıda da göreceksiniz. A1 ile A2 hücresindeki değerleri toplamak bu kadar basit. Elbette toplama işlemini eğer tablo kullanmıyor iseniz, Excel’in herhangi bir hücresinde yapabilirsiniz.

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Peki, birden fazla değerin bulunduğu hücreleri toplamamız gerekir ise, ne yapmalıyız? Tek tek hücre isimleri yazmak zor olabilir. Bu nedenle, basit bir formül ile birden fazla hücrede bulunan sayı değerlerini kolaylıkla toplayabiliriz.

Örneğin, A1’den A10 hücresine kadar sayı değerleri girelim. Bu değerlerin hepsini, basit bir formül ile A11 hücresinde toplayacağız.

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Formülümüze başlarken, hemen ilk olarak, eşittir “=” işaretini koyalım. Ardından ise, TOPLA yazalım. Biz TOPLA yazar iken, Excel otomatik olarak öneriler sunacaktır, direkt oradan da seçebilirsiniz, örnekte de görüyor olacaksınız.

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=TOPLA formülünü yazdıktan sonra, parantez açalım “(“ ve toplamak istediğimiz hücre aralığının ilk hücresini yazalım.

formülünü yazdıktan sonra, parantez açalım “(“ ve toplamak istediğimiz hücre aralığının ilk hücresini yazalım. =TOPLA(A1

Bu aşamada, biz A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan sayıları toplamak istediğimiz için, formüle iki nokta üst üste “ : ” işareti ekleyelim. Bu işaret, Excel’de “ e-kadar ” anlamına gelmektedir. Yani, A1’den A10’a kadar anlamını taşımaktadır.

” işareti ekleyelim. Bu işaret, Excel’de “ ” anlamına gelmektedir. Yani, A1’den A10’a kadar anlamını taşımaktadır. =TOPLA(A1:

Hücre aralığımızın son hücresi olan, A10 hücresini de formülümüze ekleyelim ve formülün parantezini kapatalım. “ ) ”

” Formülümüzün son haline bir bakalım.

=TOPLA(A1:A10)

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Formülü yazdıktan sonra, Enter tuşuna basarak, sonucu görebiliriz. A1’den A10’a kadar olan bütün değerlerin toplamı, uyguladığımız basit bir toplama formülü ile A11 hücresinde görülmektedir. A11 hücresinin üzerine gelip tıkladığınızda, yazmış olduğumuz formül hemen üst formül çubuğunda da görüntülenecektir.

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Peki, başka hangi yöntemlerle toplama işlemi yapabilirsiniz? Örneğin A1’den A10 hücresine kadar olan kısmı işaretlediğimizde, Excel giriş sekmesi açık iken, hemen sağ üst kısımda, “Otomatik Toplam” yazan kısma tıklayarak kısa yoldan toplama işlemi yapabilirsiniz.

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Bir diğer yöntem için ise, formül çubuğunun yanındaki fx’e tıklayalım.

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Akabinde, açılan pencereden, “TOPLA” işlevini seçelim ve ilerleyelim.

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Geldiğimiz noktada, çerçeve içerisine aldığımız bölümde, A1:A10 hücre aralığının seçilmiş olduğunu görebiliriz. Eğer dilerseniz bu kısma, manuel olarak da hücre isimleri ekleyebilirsiniz.

hücre aralığının seçilmiş olduğunu görebiliriz. Eğer dilerseniz bu kısma, manuel olarak da hücre isimleri ekleyebilirsiniz. Tamam butonu ile onaylayalım. Biz onayladıktan sonra, A1 ile A10 hücre aralığındaki tüm değerler toplanmış olacaktır.

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Peki, birden fazla aralık toplamamız gerekir ise, bunu nasıl yapacağız? Bunun için, örnek bir tablo oluşturarak, tablomuza birden fazla aralık ekleyelim.

oluşturarak, tablomuza birden fazla aralık ekleyelim. Örneğin, tablonuzda 2022 - 2023 ve 2024 yıllarına ait veriler olsun. Bu verilerin hepsi ayrı olduğu için, toplamını nasıl alabiliriz? bir düşünmemiz gerekir.

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Toplamı yazacağımız hücreyi seçelim; ilk adım olarak formülümüzü, eşittir “ = ” işareti ile başlatalım ve hemen ardından, “ TOPLA ” yazalım, parantez açalım.

” işareti ile başlatalım ve hemen ardından, “ ” yazalım, parantez açalım. =TOPLA(

Akabinde ise, 2022 yılının verilerinin bulunduğu sütunu A2’den A6’ya kadar fare ile işaretleyelim. Biz bu işaretlemeyi yaptığımızda, Excel otomatik olarak formülümüzün bulunduğu kısma, işaretlemiş olduğumuz A2:A6 hücre aralığını ekleyecektir, örnekte de göreceksiniz.

=TOPLA(A2:A6

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Excel’de, tek tek hücre seçiminde, noktalı virgül “ ; ” işareti kullanılır. Dolayısıyla biz de, aralık hücrelerinin toplam değerini almak istediğimizde, bu üç ayrı aralık hücresini formüle eklerken, aralarına noktalı virgül işareti koyacağız.

” işareti kullanılır. Dolayısıyla biz de, aralık hücrelerinin toplam değerini almak istediğimizde, bu üç ayrı aralık hücresini formüle eklerken, aralarına noktalı virgül işareti koyacağız. =TOPLA(A2:A6;

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Noktalı virgül işaretini koyduktan sonra, tıpkı 2022 verilerinin bulunduğu hücreleri işaretlediğimiz gibi, bu sefer 2023’ün bulunduğu hücreleri işaretleyeceğiz ve araya yine noktalı virgül işareti koyacağız.

=TOPLA(A2:A6;B2:B6;

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Devam edelim ve aynı şekilde, 2024 verilerinin bulunduğu hücreleri de işaretleyelim. Bu işaretlemeyi yaptığımızda, seçtiğimiz alan, C2:C6 ismiyle formüle eklenmiş olacak. Formülün son halini aşağıda da görebilirsiniz.

=TOPLA(A2:A6;B2:B6;C2:C6

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Son olarak, formülün tamamlanması için, kapalı parantez ekleyelim ve işlemin sonucunu görebilmek için, Enter tuşuna basalım.

tuşuna basalım. =TOPLA(A2:A6;B2:B6;C2:C6)

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Üç ayrı hücre aralığını toplamak için uyguladığımız formül sonucunda, ilgili işlem sonucunu hemen aşağıda görebileceksiniz.

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Bu yazımızda sizlerle, Excel toplama işlemi nasıl yapılır? detaylı şekilde anlatmak istedik. Sizler de, paylaştığımız yöntemlerle, Excel’de toplama işlemleri yapabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını dileriz.