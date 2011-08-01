Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

UpNote'ta "Emoji" Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 12:54 - Tarih: 23 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote, notlarınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirmenizi sağlamak için çeşitli özellikler sunan bir uygulamadır. Kişiselleştirmenin en keyifli yollarından biri ise notlarınıza emoji eklemektir. Emojiler, notlarınıza canlılık katar, duygularınızı yansıtmanızı kolaylaştırır ve farklı kategorileri görsel olarak ayırt etmenize yardımcı olur.

1) Öncelikle, emoji eklemek istediğiniz notunuza girin.

2) Menü çubuğunda yer alan Düzenle > Emoji ve Semboller sekmesine tıklayın.

3) Açılan pencerede yer alan emojilerden dilediğinize tıklayarak, seçtiğiniz emojiyi notunuza ekleyebilirsiniz.

UpNote'ta emoji ekleme işlemi, notlarınızın hem görünümünü hem de içerik yapısını güçlendiren basit ama etkili bir yöntemdir. Günlük notlarınızda, projelerinizde ya da fikir taslaklarınızda emoji kullanarak daha renkli ve ilham verici bir düzen oluşturabilirsiniz.


